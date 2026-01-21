Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El número 376 es el ganador de la rifa de San Amaro

La rifa de las Festas de San Amaro de Aldán ya tiene número ganador. Se trata del 376. La persona que tenga este número se llevará un premio de 200 euros. Las fiestas de San Amaro atrajeron a una multitud de personas el fin de semana en Aldán tanto para los Djs del viernes como en la verbena celebrada el sábado.

