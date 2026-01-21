La comarca gana población en 2025 pero perderá 2.300 vecinos en 15 años

El Instituto Galego de Estatística (IGE) ha publicado las cifras poblacionales de referencia actualizadas a julio de 2025. Los datos llegan poco más de un mes después de conocerse la cifra oficial del padrón a 1 de enero de 2025. La comparación entre ambos recuentos refleja un aumento neto de 251 habitantes en el primer semestre del pasado año en el conjunto de O Morrazo, aunque el crecimiento se concentra prácticamente por completo en Bueu.

En ese periodo, Bueu ganó 283 vecinos y volvió a superar la barrera simbólica de los 12.000 habitantes. En concreto, el IGE sitúa al municipio en 12.119 residentes. Sumando Bueu, Cangas y Moaña, la comarca alcanza 58.118 habitantes. Si se incorpora Marín, con 23.996, el total de O Morrazo se eleva a 82.114 residentes.

En el caso de Cangas, el concello más poblado de la comarca, las cifras de referencia establecen 26.699 habitantes, doce menos que la estimación que manejaba el Instituto Nacional de Estadística (INE) para comienzos del pasado año. La caída es más acusada en Moaña, que pierde 20 vecinos respecto al dato anterior y se queda en 19.300 habitantes. La villa se aleja así, por ahora, del objetivo de alcanzar los 20.000, una meta que durante años se consideró posible y que permitiría al Concello escalar de tramo poblacional y optar a mayores transferencias estatales para financiar servicios públicos.

El envejecimiento, en todo caso, continúa avanzando, como ocurre en buena parte de Galicia. En estos momentos, la comarca suma 2.091 niños menores de cinco años (Bueu, Cangas, Marín y Moaña). Si se amplía el tramo a menores de diez años, la cifra asciende a 4.996. Sin embargo, el balance respecto a julio de 2020 muestra un descenso de 1.201 menores de una década en cinco años. La caída se reparte entre los dos grupos de edad: hay 555 niños menos de 5 a 9 años y 646 menos de 0 a 4, un indicador de una natalidad cada vez más baja.

Hasta 2.986 personas superan los 85 años, 392 más que en el verano de 2020

En paralelo, aumenta el número de vecinos que alcanza edades muy avanzadas. Los mayores de 85 años eran 2.594 hace un lustro y ahora son 2.986, es decir, 392 más.

Con este escenario, las proyecciones demográficas del IGE apuntan a una evolución a la baja. En su nueva estimación, calcula que en 2036 O Morrazo contará con 80.706 habitantes, 1.408 menos que en la actualidad. En 2039, a menos de 15 años vista, la población se situaría en 79.752 personas, lo que supone 2.362 menos. Para entonces, el IGE estima que los menores de cuatro años serán 2.023, mientras que las personas que superen el siglo de vida pasarán de las 50.