Moaña cita a colegio y vecinos de Quintela para explicar el camino escolar seguro

La concejala de Mobilidade de Moaña, Dolores Chapela, convocó para este jueves a la dirección del CEIP Quintela y a la Asociación de Veciños A Bouza-Quintela, para exponer la propuesta de mejora de la movilidad y de la seguridad vial en el entorno del colegio, para crear un nuevo Camiño Escolar Seguro. Si hay consenso el plan se someterá a la deliberación del Consello Escolar y después se remitirá a la Conselería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas para buscar las adaptaciones necesarias en su carretera general, la PO-313.

La propuesta del Concello incluye que la bajada al propio colegio quede con el tráfico cortado durante 20 minutos tanto a la hora del comienzo de las clases como a la salida de las mismas.

Se propone pedir a la Xunta el retranqueo de la gran acera ganada en la margen derecha de la carretera a la altura de los chalés construidos antes de la bajada al centro. Ahí se adaptarían dos plazas para dejar a los pequeños, siguiendo el modelo del «bica e arrinca». No se descarta incluso ganar plazas de aparcamiento ordinarias en esta zona.

En la margen izquierda, al otro lado de la carretera, se pretende habilitar tres plazas en la zona de los contenedores que permitirán estacionar cinco minutos para que los padres ayuden a cruzar a los estudiantes por el paso de peatones. Después podrían caminar en seguridad hasta el colegio.