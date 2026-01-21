La flota celebra un acuerdo asumible y vuelve al mar a medio gas por culpa de los temporales

Las lonjas de la comarca de O Morrazo recuperaron mínimamente la actividad después del paro y cierre general del lunes. Una vuelta a la actividad a medio gas por dos razones. Por un lado, muchos armadores y tripulantes llegaron a sus domicilios bien entrada la madrugada después de la movilización del lunes en Madrid. Y, por el otro, las condiciones meteorológicas recomendaban permanecer amarrados. Un buen ejemplo se vivió en la lonja de Cangas, donde las primeras descargas se registraron casi a mediodía con un barco del marisqueo a flote y otro que traía fanecas, salmonetes y melgachos. Los únicos que pudieron trabajar ayer con cierta normalidad fueron los navalleiros y la subasta se celebró a la hora habitual. En Bueu y Aldán solo salieron al mar los integrantes del plan de explotación del erizo y alguna embarcación del pulpo. La excepción fue Moaña, donde prácticamente toda la flota pudo trabajar en la parte interior de la ría de Vigo.

La sensación después de varias jornadas de tensión e incertidumbre por el nuevo reglamento de control de pesca de la Unión Europea (UE) es de alivio. «O acordo deste luns era precisamente o que se pedía: a retirada do preaviso de catro horas e volver a un umbral para declarar as capturas de 50 kilos. É unha proposta asumible, con requisitos que o sector pode cumplir», valoraba ayer el patrón mayor de Bueu y presidente de la Federación Provincial de Confrarías de Pontevedra, José Manuel Rosas.

Una opinión similar expresaban desde Cangas, aunque haciendo hincapié en una demanda insistente desde hace años. «Isto é só un paso. Agora hai que loitar para que a pesca de baixura teña un trato e unha regulación diferente, xa sexa coa retirada do sistema de cuotas e TAC’s [límites máximos de capturas anuales por especie] ou doutra forma», defienden. Desde Moaña tambien muestran su «alivio» y califican el acuerdo alcanzado el lunes como un «mal menor».

La flota de Bueu, amarrada ayer a puerto. / Gonzalo Núñez

Una vez superado este escollo la flota de bajura tiene que hacer frente un enemigo ante el que poco o nada puede hacer: los temporales. Ayer había decretada alerta naranja en toda la costa gallega por mar combinado del noroeste y olas de cinco a seis metros. Un pronóstico que se mantiene e incluso empeora para lo que resta de semana, con la llegada de varios frentes activos. Hoy y mañana sigue la alerta naranja en el mar en todo el litoral de Pontevedra, con vientos de fuerza siete. Peor es el escenario en la costa de A Coruña, donde está decretado el nivel rojo de alerta. «A verdade é que esta semana o mellor día para ir ao mar era precisamente o luns», aseguran desde el sector. Un día en el que tuvieron que amarrar y quedarse en tierra para movilizarse en Madrid para poder seguir viviendo del mar.

La lista de dificultades a las que tienen que hacer frente tanto la pesca de bajura como el sector mejillonero incluye las toxinas. En el caso de los bateeiros, continúan cerrados los polígonos de la bocana de la ría de Vigo y toda la ría de Pontevedra. Por su parte, las cofradías de Bueu y Cangas todavía no dan por perdida la campaña de la vieira. «A última analítica deu mal, pero por moi pouco. A semana que vén voltaremos a facer un mostreo», apuntan desde Bueu. En el caso de la ría de Vigo el control realizado la semana pasada dio positivo por toxina y avanzan que se realizará un nuevo intento en unos quince días.

Un momento de las maniobras realizadas ayer por Salvamento Marítimo en Cangas, con un rescatador descendiendo por el cable desde el helicóptero Helimer 401. / Fdv