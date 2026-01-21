El barco cancela tres salidas de Moaña, hoy, por el mal tiempo

La alerta naranja por viento y oleaje que está previsto que azote hoy O Morrazo obliga a la naviera que opera la ruta de transporte de ría entre Moaña y Vigo, Nabia, a cancelar tres rutas en cada sentido, las que se producen cada media hora a primera hora de la mañana. En concreto no saldrán los barcos de las 6.30, 7.30 y 8.30 desde Moaña ni los de las 7.00, 8.00 y 9.00 desde Vigo.