Asambleas de la Hermandad de los Dolores y Cofradía de la Misericordia

La Hermandad de los Dolores y la Cofradía de la Misericordia afrontan en el mes de febrero asambleas y elecciones para renovar junta directiva.

El domingo 1 de febrero es la fecha señalada para celebrar la asamblea general de la Hermandad de los Dolores, que será en el local parroquial de la calle Fonte do Galo, a las 19.15 horas en primera convocatoria y a las 19.30 horas en segunda. El orden del día incluye la lectura de la memoria anual, presentación del estado de cuentas, presupuesto y actividades de 2026. La directiva también incluye un punto para dar unformación detallada sobre el proceso de restauración de la talla de la Virgen de los Dolores. La asamblea concluirá con la aprobación del calendario electoral para la renovación de la presidencia y junta directiva.

Por su parte, la Cofradía de la Misericordia tiene abierto el proceso para la renovación de sus órganos rectores y hasta el 3 de febrero es posible presentar candidaturas a la presidencia de la entidad. Las personas interesadas deben enviar su propuesta y candidatura al correo electrónico misericordiagremiodemareantes@gmail.com.

Votaciones

Las votaciones están previstas para el viernes 6 de febrero, en los bajos del local de la Casa de Barbicas, en la calle Benigno Soage. Desde la directiva explican que la mesa electoral se constituirá a las 17.30 horas y las votaciones estarán abiertas hasta las 20.00 horas.