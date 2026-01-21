Solo 10 personas superan el primer examen para la plaza de técnico de contratación

El tribunal que se encarga del proceso selectivo para cubrir una plaza de técnico de la administración general y contratación en el Concello de Bueu publicó las notas del primer ejercicio de carácter obligatorio y eliminatorio. De las 21 personas que se presentaron solo diez lograron la nota mínima de corte. Ahora se abre un plazo para presentar alegaciones y el tribunal tiene previsto reunirse el 2 de febrero para estudiar las posibles reclamaciones.

A esta plaza inicialmente se presentaban un total de 33 aspirantes, tal como se recogía en listado de admitidos y excluidos (no hubo ninguna exclusión). Finalmente al ejercicio tipo test acudieron 21 personas y las que no se presentaron quedan eliminadas definitivamente.