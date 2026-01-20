Silencio y pesar en O Morrazo por la tragedia de Adamuz

La tragedia del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba) que suma al menos 40 fallecidos estuvo presente durante la mañana de este lunes en O Morrazo, donde los Concellos de Moaña y de Bueu llevaron a cabo concentraciones con un minuto de silencio en memoria de las víctimas.

El de Cangas ha convocado el acto para mañana martes a las 12.00 horas. En la convocatoria invita a participar a todas las instituciones, entidades, trabajadores y vecinos en general como muestra de recuerdo y respeto a las víctimas mortales, heridos y sus familias, al tiempo que agradece la labor de todos los servicios médicos, de emergencia y los gestos solidarios de todos los vecinos que están ayudando a los afectados. El Concello de Moaña guardó el minuto de silencio ayer. Participaron concejales del equipo de gobierno (BNG) con la alcaldesa al frente, Leticia Santos, a pesar de que por unos días tiene las competencias delegadas en el teniente de alcaldesa, Daniel Costas, que también estaba presente en el acto. Por el PP también hubo representación con el concejal Diego Ríos.

Se sumaron al pesar, que acabó con un sentido aplauso, varios trabajadores municipales. El edil del PSOE, Mario Rodríguez, no pudo asistir por «razones laborales» pero trasladó la «profunda consternación» por el accidente ferroviario y las «condolencias» a todos los afectados.

En Bueu también participaron, este lunes en el minuto de silencio, ediles de la corporación con el alcalde, Félix Juncal, a la cabeza, acompañados por algunos vecinos.