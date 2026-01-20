La senda de Broullón «crece» hasta los 2,8 kilómetros y la obra durará 12 meses

Los vecinos del barrio de Broullón, en la parte alta de Moaña, llevan años reclamando mejoras de seguridad viaria. Denuncian la falta de aceras y de pasos de cruce seguros en la carretera PO-313, que atraviesa la zona. En este tiempo han llegado a organizar manifestaciones y actos de protesta.

Con el problema ya sobre la mesa, la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas anunció la construcción de una senda peatonal entre Paradela y Broullón, dentro de la segunda fase del Plan de Sendas de Galicia. La previsión era tener el proyecto listo a comienzos de 2025, pero la complejidad del entorno retrasó la redacción. En noviembre se entregó a la Xunta el proyecto de trazado y, actualmente, está en fase de supervisión, paso previo al trámite de información pública, que debería abrirse en las próximas semanas.

De este modo, los vecinos del entorno de la PO-313 podrán conocer pronto el diseño definitivo y el calendario de la licitación de unas obras demandadas desde hace años. La intención de la Xunta de Galicia es ejecutar más de 2,8 kilómetros de senda en tres tramos distintos de la PO-313, una carretera especialmente peligrosa por la velocidad a la que circulan los vehículos y por la presencia, cada vez más habitual, de caballos semisalvajes que acceden al asfalto. La actuación se desarrollará entre el Mirador da Fraga y A Porta do Cego.

La previsión inicial era construir una senda de 2,4 kilómetros, unos 400 metros menos que los contemplados en el proyecto final. El primero de los tramos previstos se situaba entre los puntos kilométricos 11+600 y 12+920 (1,3 kilómetros), en pleno barrio de Broullón. El segundo llegaría hasta el enlace con la Autovía do Morrazo, entre los kilómetros 13+690 y 14+180 (hasta 490 metros). El tercero sería el tramo más urbano, donde ya existen aceras en una de las márgenes, y sumaría otros 630 metros.

Desde Planificación de Infraestruturas señalan que la inversión total rondará los 2,5 millones de euros y que el plazo de ejecución será de 12 meses. El proyecto ya ha superado el informe de correcciones y el informe ambiental. El retraso, explican, se debe a que se trata de una actuación “compleja” por las características topográficas de la carretera y la presencia de viviendas en ambas márgenes.