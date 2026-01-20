Santos niega que el gobierno tenga bonificación en la piscina

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG), niega las afirmaciones del portavoz del PSOE, Mario Rodríguez, de que el gobierno local pueda beneficiarse de la bonificación del 50% que tienen los trabajadores del Concello en el uso de la piscina y que figura nuevamente en la nueva ordenanza que se aprobará de forma definitiva en el pleno tras el rechazo de las alegaciones que se presentaron y que pedían que se equiparara este mismo porcentaje de bonificación a otros colectivos.

Santos explica que la bonificación de los trabajadores no es algo nuevo, sino que ya estaba antes de que llegaran ellos al gobierno y que es un logro que viene del segundo mandato del alcalde Xosé Manuel Millán(BNG), de 2007a 2011, cuando precisamente gobernaba con el PSOE, de ahí que no entienda la «demagogia» del portavoz actual socialista.

Reconoce que esta bonificación la lograron los trabajadores municipales dentro de un contexto de una negociación colectiva después de un período, siendo alcalde el popular Javier Barreiro, con salarios muy precarios y malas condiciones que incluso llevó a un encierro en el Concello Vello. Añade que con Millán se trabajó en mejoras y se acordó esta bonificación cuando la piscina entrara en funcionamiento en 2009. Leticia Santos asegura que el portavoz socialista confunde la actualización salarial de los trabajadores en la que el Estado permite incluir a las dedicaciones que perciben los gobiernos, con este derecho de bonificación que es exclusivo de los trabajadores municipales. Explica que no se aceptaron las alegaciones vecinales de generalizar esta bonificación porque con pondría en peligro la viabilidad de la concesión, pero se incluye por primera vez la exención o pago cero de la piscina a personas en emergencia social, siempre a criterio del departamento de Benestar Social. De esta forma, la alcaldesa señala que se garantiza que toda s as personas pueden ir a la piscina y va en la misma línea de dirección que otras ordenanzas.