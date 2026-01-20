El rollo de Donald Trump.

En un establecimiento de Bueu se puede ver un rollo de papel higiénico con la cara del presidente de Estados Unidos, con uno de sus gestos más habituales. Llama la atención a clientes, que pujan por poder utilizar este tipo de papel que parece que es de doble rollo, que escuece más que el de El Elefante, mítica marca setentera.

Daniel Chapela no quiso esperar ni por Félix Juncal ni por Elena Estévez; se presentó solo

El concejal no adscrito del Concello de Bueu, Daniel Chapela, había sido el encargado de presentar la candidatura de Félix Juncal en 2019, después formó parte de la candidatura del Partido Popular, donde se hizo notar, lo que le causó el disgusto de pasarse al cargo que hoy ocupa en la corporación o municipal de Bueu. Lástima que hubiera decidido presentar con tanta antelación que se iba a presentar a las elecciones municipales del próximo año, de lo contrario estamos seguros que tanto el alcalde de Bueu, Félix Juncal, como la líder del PP, Elena Estévez, hubiesen estado encantados de presentarlo.

Víctor Fernández, el hombre de Vox , por ahora

Otro que ya se atrevió a decir que se presentaba a los próximos comicios fue Víctor Fernández. Su nombre no dice nada en el panorama de la actual política canguesa, pero va a liderar la lista de Vox. Tal vez fue un poco precipitado en hacer su presentación, porque de aquí a junio de 2027 puede pasar cualquier cosa en el Vox de Abascal, al que no le importa quitar y poner sin perder un minuto.