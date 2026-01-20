Los niños refugiados del Sáhara buscan 30 familias para sus «vacaciones en paz»

La asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharaui prepara la organización de un evento en Moaña este sábado 24 en el local del Club de Xubilados Nosa Señora do Carme, para recaudar fondos que ayuden a financiar los viajes de los niños refugiados en los campamentos en el desierto de Argelia y que este verano pasarán los meses de más calor con familias de Galicia.

El colectivo señala que las familias que quieran prestarse para acoger a estos niños deben anotarse antes del próximo 28 de febrero. En estos momentos de O Morrazo hay ocho familias anotadas. En la línea de lo ocurrido en los últimos años.

El colectivo señala que necesitan muchas más y esperan llegar por lo menos a las 30. Los interesados deben llamar al 986262637. Buena parte del coste de los viajes en avión desde Argelia son costeados gracias a ayudas de las administraciones como los concellos de O Morrazo o la Consellería de Política Social e Igualdade de la Xunta.

El año pasado fueron nueve los pequeños que pudieron escapar del calor del desierto del Sáhara en verano gracias a otras tantas familias de O Morrazo que los acogieron en vacaciones. En Tinduf, la región en la que se levantan los campamentos desde los años 70, se pueden superar os 50ºC de calor en el estío.

Hay que recordar que el estatus del Sáhara Occidental, parte de España hasta 1975 y ocupado por Marruecos desde entonces, ha empeorado desde que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aceptase las pretensiones de Marruecos de convertir este territorio en una autonomía dentro del reino de Marruecos.