Minuto de silencio en Cangas por las víctimas de los trenes
REDACCIÓN
Cangas
La tragedia ferroviaria ocurrida en la localidad cordobesa de Adamuz, que se ha cobrado ya al menos 42 víctimas mortales y más de un centenar de heridos, ha despertado la solidaridad de vecinos e instituciones en múltiples lugares. Varias decenas de personas, entre ellas representantes políticos y trabajadores municipales, se concentraron a mediodía frente al Concello de Cangas para recordar a los accidentados y respaldar a sus allegados de los trenes de alta velocidad.
