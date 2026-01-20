Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Minuto de silencio en Cangas por las víctimas de los trenes

Concentración de ayer en el consistorio de Cangas. | |

Concentración de ayer en el consistorio de Cangas. | |

REDACCIÓN

Cangas

La tragedia ferroviaria ocurrida en la localidad cordobesa de Adamuz, que se ha cobrado ya al menos 42 víctimas mortales y más de un centenar de heridos, ha despertado la solidaridad de vecinos e instituciones en múltiples lugares. Varias decenas de personas, entre ellas representantes políticos y trabajadores municipales, se concentraron a mediodía frente al Concello de Cangas para recordar a los accidentados y respaldar a sus allegados de los trenes de alta velocidad.

