Illa dos Ratos cumple 10 años de rutas guiadas en la comarca con seis recorridos en Moaña
Empiezan el 1 de febrero en las canteras de Meira
REDACCIÓN
Las rutas Descubre Moaña que organiza el Concello con los guías de la asociación A Illa dos Ratos cuentan con seis recorridos para este invierno. Comienza así el 2026 el colectivo de guías, que este ejercicio cumple 10 años ofreciendo rutas gratuitas en la comarca. A Illa dos Ratos espera este año batir las 1.000 rutas realizadas y los 30.000 asistentes. En Moaña el servicio se ofrece desde 2018.
Las rutas invernales comienzan el 1 de febrero con la visita a las canteras de Meira. El 8 recorren la Moaña Mariñeira, el sábado 14 será la ruta literaria de O Último Barco y el 22 la historia de las calles de la villa. En marzo el día 7 se explicarán las mujeres de la historia de Moaña y el 15 se subirá a la Poza da Moura.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cancelado el transporte de ría de primera hora entre Vigo y Moaña
- Salva la vida tras quedar destrozado su coche en una salida de vía en la Autovía do Morrazo
- Toallitas y papel de cocina atascan hasta rebosar arquetas de la guardería de O Hío
- José Carlos Martínez es patrón de arrastre en Bueu y tiene que pesar capturas de hasta 29 especies
- El marinero marroquí muerto en Gran Sol vivía en Cangas desde hacía 11 años
- El Concello de Bueu indemnizará a una limpiadora por no facilitar la conciliación para atender a su madre
- «En Cangas ya somos unos ‘jodechinchos’ más»
- El TSXG fija 8 millones de indemnización para los dueños de Noria 4 y el Concello recurre