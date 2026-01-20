Illa dos Ratos cumple 10 años de rutas guiadas en la comarca con seis recorridos en Moaña

Las rutas Descubre Moaña que organiza el Concello con los guías de la asociación A Illa dos Ratos cuentan con seis recorridos para este invierno. Comienza así el 2026 el colectivo de guías, que este ejercicio cumple 10 años ofreciendo rutas gratuitas en la comarca. A Illa dos Ratos espera este año batir las 1.000 rutas realizadas y los 30.000 asistentes. En Moaña el servicio se ofrece desde 2018.

Las rutas invernales comienzan el 1 de febrero con la visita a las canteras de Meira. El 8 recorren la Moaña Mariñeira, el sábado 14 será la ruta literaria de O Último Barco y el 22 la historia de las calles de la villa. En marzo el día 7 se explicarán las mujeres de la historia de Moaña y el 15 se subirá a la Poza da Moura.