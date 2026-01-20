Goteras, filtraciones de agua, atascos y humedades en el pabellón de San Roque

Los problemas de filtración de aguas en el pabellón del colegio público de San Roque, en Darbo, continúa. La semana pasada volvieron a quedar en evidencia los arreglos realizados por Xunta de Galicia y Concello de Cangas en el colegio con el propósito de que el agua no cayera en cascada por las escaleras del pabellón hasta la pista del polideportivo. Cierto es que se puso un nuevo canalón en la zona cubierta que da paso al pabellón y que se limpiaron rejillas, pero el problema permanece. La semana pasada, el agua volvió a entrar, cierto que sin el gran escándalo de semanas precedentes, pero entró hasta el punto que obligó a los usuarios a utilizar fregonas y otros utensilios para secar la pista y que se pudiese jugar en ella. Aún así, hubo una zona cuyo uso quedó restringido, porque la humedad la hacía muy peligrosa.

Usuarios del pabellón retiran el agua de la pista. | FdV

Pero también se pudo detectar que hay goteras en la cubierta, que hay que cubrir la pista en el punto exacto donde cae la gota de agua para que los usuarios puedan jugar, en este caso al tenis. El agua también dañó la grada del pabellón y también se filtraba por la fachada.

El gobierno local indicó ayer que era consciente de que había muchas cosas que realizar todavía en el pabellón de San Roque, que se iban a poner nuevas bajantes y se estaba estudiando la fórmula para afrontar la reforma de la cubierta, que tiene numerosas goteras. No se esconde el gobierno de su responsabilidad, pero también considera que la Xunta de Galicia debe aportar, porque es más que una obra de mantenimiento. En este sentido, el gobierno local recuerda que está afrontado la construcción del muro, tras derribar el que había porque suponía un grave peligro ante el riesgo de que cayera de un momento a otro. El tripartito, no obstante, afirma que intervendrá de una manera u otra en el pabellón de San Roque.