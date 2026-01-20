La flota vacía muelles y vuelve de Madrid con «un buen acuerdo»

Con lo ocurrido el domingo con el trágico accidente mortal de tren en Córdoba, era difícil ayer dar a la flota de bajura el protagonismo que se merecía, viajando, en el caso de las cofradías de O Morrazo, desde las seis de la mañana en autobuses, coches, incluso en tren a Madrid para movilizarse con el resto de compañeros de España contra el reglamento de la UE de control de la pesca. La jornada se vivió en los puertos con un paro que dejó sin ajetreo los muelles de O Morrazo, en donde cerraron las lonjas de Cangas, Aldán-O Hío, Meira-Moaña y Bueu, que hoy vuelven a la actividad habitual tras regresar de Madrid con un primer balance de "satisfacción".

Un trabajador aprovecha para reparar aparejos en Cangas. / Gonzalo Núñez

Fue un viaje de ida y vuelta en la misma jornada que acabó de forma positiva para la flota con un «buen acuerdo, asumible para la flota», en palabras del presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pontevedra y patrón mayor de Bueu, José Manuel Rosas, que viajó en un autobús desde esta localidad con sus compañeros de bajura. De todas formas, el presidente del sector en la provincia espera que lo que se acordó en el despacho «no quede en agua de borrajas» y lo prometido cumpla las expectivas. Dice que al menos ya no tienen «la espada de Damocles de las sanciones encima».. Dice que la reunión con la secretaria general de Pesca, en la que él participó, transcurrió en tono distendido y «habló quien quiso hablar y se habló para todos y todos para uno», aseguraba ya de regreso.

El presidente de la Federación Provincial de Cofradías y patrón mayor de Bueu, José Manuel Rosas, con compañeros en el autobús a Madrid. / Fdv

Desde Cangas y en el autobús también con los suyos y algunos marineros de Moaña, viajó el patrón mayor de Cangas, Javier Costa, que al término de la reunión de los representantes de las federaciones y agrupaciones con la secretaria general de Pesca, Isabe Artime, valoraba el acuerdo y reconocía que debido al trágico accidente de tren muchos compañeros del sur no pudieron desplazarse, entre ellos el patrón mayor de Motril, con el que tiene una buena amistad y con el que estuvo en contacto.

El patrón mayor de Cangas en el viaje con la flota de Cangas. / Fdv

Costa, que estuvo en la concentración de todas las flotas en la calle ante el ministerio en donde sonaron petardos y cánticos de protesta y en el caso de Cangas con pancartas de «Non ao regulamento de control. Somos pescadores non delincuentes» y a favor de la pesca artesanal, asegura que la valoración que realiza del acuerdo es positiva: «Íbamos con dos propuestas y se consiguieron», en alusión a la retirada de lo que denomina «kilo cero», que obligaba a pesar y notificar todas las capturas a bordo, incluso las de poco volumen, para, por contra, seguir como hasta ahora sólo con las de más de 50 kilos; y la del aviso de llegada a puerto con cuatro horas de antelación, que también se anula.

El patrón mayor de Aldán-O Hío con la patrona de Redondela y el de Cangas, en la protesta en Madrid. / Fdv

«Tenemos que avisar cuando vayamos a puerto, pero sin hora», señala el patrón mayor que con respecto a las capturas de menos volumen, dice que se les permitirá anotar una estimación, pero sin la amenaza de las sanciones que contemplaba la norma: «A Madrid fuimos a negociar y mejoramos con respecto a lo que teníamos», añade al tiempo que agradece el apoyo económico de los Concellos de Cangas y Moaña para fletar el autobús. Costa no olvida que el principal problema y que llevó a esta situación, es que la flota artesanal no tiene un trato diferenciado en la UE y que en este sentido «hay que seguir peleando».

Marineros de Cangas en la protesta en Madrid.| FdV

Ayer por la mañana el puerto de Cangas era un desierto. Sólo había trabajando algún mecánico en un barco de uno de los dos pantalanes y los cormoranes se paseaban con tranquilidad. Junto a las casetas de marineros, un trabajador de origen mauritano realizaba trabajos en las redes.

Pantalán de Meira sin apenas movimiento. | G.N.

El patrón mayor de Aldán-O Hío, Juan Manuel Gregorio, desplazado también a Madrid con siete marineros de su pósito, valora bien el acuerdo, pero «hay que ver si luego es como está escrito». Echó en falta más participación, faltó gente por las circunstancias del accidente del tren "pero hubo buen ambiente".

La descarga de mejillón, con normalidad en A Mosqueira. | G.N.

En Moaña el muelle de Meira, que agrupa a la pesca de bajura, estaba prácticamente vacío, a excepción de la llegada de los bateeiros que deben amarrar en este pantalán por falta de espacio en A Mosqueira. En Aldán también trabajó un bateeiro en la batea de reparqueo.

Lonja cerrada ayer en Cangas. / Gonzalo Núñez

Los pocos marineros que se acercaron al puerto de Meira se mostraban solidarios con sus compañeros en Madrid. Eso sí, no eran optimistas. «Ojalá el paro sirva para algo. Pero cuando las cosas están ya firmadas...» decía un trabajador del sector. «Parece mentira que las decisiones las tomen desde Madrid y aquí no le hagan caso a nadie», lamentaba otro.

La lonja de Meira permaneció ayer cerrada. | G. Núñez

Consideraban que notificar el regreso a puerto cuatro horas antes de la llegada «es una locura. No es lógico» y se quejaban de que «ya tenemos bastantes controles y las multas por cualquier incumplimiento son muy altas. No entendemos que ahora vengan con esta historia». En el muelle de A Mosqueira, por su parte, seguía con normalidad la descarga de mejillón y la salida de camiones, teniendo en cuenta que solo hay dos polígonos de bateas abiertos en Moaña, pues la toxina sigue afectando al resto.

La flota amarrada en el puerto de Bueu. / Gonzalo Núñez

El PP moañés anunció también la presentación de una moción al pleno de este mes en apoyo al sector del mar frente al reglamento de la UE.