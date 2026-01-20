Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Exposición de camelias en la Praza de Moaña

La Praza do Concello de Moaña acoge hasta este viernes la exposición «A camelia, flor das galegas e dos galegos», impulsada por la Diputación y la Sociedad Española de la Camelia, que preside Carmen Salinero. La muestra son 14 tótem con curiosidades sobre esta flor y se celebra en la antesala de la Exposición da Camelia de Domaio este fin de semana.

