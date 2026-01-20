Exposición de camelias en la Praza de Moaña

La Praza do Concello de Moaña acoge hasta este viernes la exposición «A camelia, flor das galegas e dos galegos», impulsada por la Diputación y la Sociedad Española de la Camelia, que preside Carmen Salinero. La muestra son 14 tótem con curiosidades sobre esta flor y se celebra en la antesala de la Exposición da Camelia de Domaio este fin de semana.