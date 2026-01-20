Danza de Aldán «indoor»

La lluvia no espanta a un pueblo marinero, dijo en 2018 el cura párroco de Aldán, Juan Pego, mientras animaba a salir con las imágenes en procesión alrededor de la iglesia y danzar bajo la poalla en honor a San Sebastián, como se lleva haciendo desde hace siglos. Ayer, sin embargo, las nubes estaban más generosas, y cuando tocaba dar inicio al ritual el caudal de agua aconsejó quedarse dentro. Fue, como ilustró uno de los espectadores más veteranos, «una danza indoor». Allí se estrenaron en este baile ancestral las jóvenes Andrea Guimeráns González, de 18 años, y Adriana Marcelino Docío, de 23, que llevan la tradición en la sangre y la determinación de continuarla. La otra novedad fue el gaiteiro marinense José Francisco Gil, que ensayó los días previos para coger el relevo forzoso de Cesáreo Coya, «titular» durante las últimas tres décadas y que tuvo que sentarse en el banquillo, apoyado en las muletas por un reciente intervención.

Vistosos trajes y sombreros de flores en la ceremonia. / G.Núñez

Las inclemencias meteorológicas impidieron a San Sebastián y la Virgen del Carmen salir a hombros del templo y airearse por los alrededores al menos una vez al año, cada 20 de enero. Y así, se achicó el espacio interior y obligó a los diez galanes (traje negro, camisa blanca, corbata gris, sombrero de fieltro, banda en el pecho y castañuelas), y las cinco damas con vistosos trajes y coloridos sombreros de paja adornados con flores a sincronizar sus movimientos aún con mayor precisión que de costumbre, al son de las castañuelas y música de gaita y tamboril en una de las tres danzas ancestrales de Cangas, declaradas Fiesta de Interés Turístico de Galicia. La coreografía incluye reverencias al santo, pasos marcados por el guía, y finaliza con una muiñeira. Simboliza, dicen sus estudiosos, fertilidad y tradición.

Foto de familia de damas, galanes y músicos, en el templo parroquial. | G.Núñez

Por la tarde el cielo seguía gris y la ceremonia no pudo trasladarse, como de costumbre, al Torreiro y a la alameda de Aldán. Sí se repitió, abreviada, en el pabellón del colegio Sagrada Familia, una institución privada, por la inexistencia de un espacio público cubierto que pueda dar cobijo a este tipo de eventos. Es una de las demandas que el colectivo organizador ha trasladado al Concello de Cangas para que lo tenga en cuenta en futuras ediciones. .

La festividad de San Sebastián cayó en día laborable y obligó a los asalariados más devotos a cogerse el día libre para participar en la Danza o para disfrutarla desde fuera. También para compartir la comida familiar, apenas digeridos los atracones navideños. Entre las que priorizaron la celebración a las tareas escolares estaba Sabela Dacosta Fandiño, que estudia un ciclo de Turismo, pidió a la organización un informe para justificar su ausencia en las clases y volver a bailar, como lleva cuatro años haciendo. «Un día es un día», le disculpa un allegado.

No es la única joven que se entrega a esta tradición secular, Andrea Guimeráns es la benjamina de la familia y se muestra orgullosa de su primera participación como dama: «Es una experiencia muy emocionante. En la misa ya me saltaba la emoción, tras un montón de años esperando», confiesa. Es bailarina profesional de danza clásica en Madrid y estudia ADE (Administración y Dirección de Empresas) Si no hay ningún revés, «el próximo año quiero volver». Igual que Adriana Marcelino: «Tenía muchas ganas, creo que como todas las chicas». «Llevaba muchos años esperando y pienso repetir. Hasta que me echen», sonríe.