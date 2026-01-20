Celquisan Global podría seguir con el compostaje

La Mancomunidad de O Morrazo espera resolver en breve la licitación del contrato del seguimiento del compostaje en Cangas, Moaña y Bueu a favor de la misma empresa que lo lleva realizando en los dos últimos años Celquisan Global debido a la baja temeraria de la firma que presentó la oferta más ventajosa. Desde el ente supramunicipal, que desde el 1 de enero preside Moaña, explican que se pidiódocumentación a la empresa,pero no la presentó y se va a proponer a la segunda con mejor oferta, que es Celquisan, para adjudicar el servicio, de nuevo por un año y otro más de prórroga.

Por otra parte, la Mancomundad inició ayer por Bueu y con dos equipos de trabajo de una empresa externa, la reparación de contenedores en calles que seguirá en Cangas y en Moaña.