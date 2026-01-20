Bueu estudia las causas del agua fría de la piscina ante las quejas de usuarios

Los técnicos del Concello de Bueu estudian las causas del enfriamiento del vaso de la piscina municipal ante las quejas de usuarios recibidas en las últimas semanas, y apuntan a la posible existencia de un problema en el vaso de compensación que explicaría la situación. El gobierno local reconoce la existencia de dificultades a la hora de incrementar la temperatura del agua en la piscina por razones que no han sido descubiertas hasta el momento. «Llevamos varias semanas intentando detectar por qué cuesta subir la temperatura, ya que hemos comprobado que los sistemas energéticos funcionan a la perfección», señala el regidor local, Félix Juncal.

La temperatura del vaso era ayer de 25.8 grados, ligeramente inferior a los 27 con los que se opera habitualmente, un desfase que ha generado quejas entre los usuarios, en especial entre aquellos que desarrollan una actividad menos intensa y que notan más esa diferencia. En todo caso, el edil Xosé Leal subraya que en ningún momento la temperatura se situó por debajo de los 24 grados, «que es lo que marca la normativa para proceder al cierre de las instalaciones». Eso sí, en Navidad se decidió prescindir de una actividad de aquagym.

La hipótesis en la que se está trabajando es la de la existencia de un problema en el vaso de compensación, un elemento cuya función es la de recoger el excedente de agua del vaso debido a los desbordes para, una vez tratada, reintegrarla. Al tratarse de un circuito cerrado generalmente no es necesaria la aportación de agua del exterior, algo que sí ha habido que hacer en las últimas semanas. Y ahí es donde surgen las dificultades, ya que ese aporte de agua es a una temperatura más fría y cuesta más subirla para introducirla de nuevo en la piscina. Se cree que puede haber algún tipo de fuga en ese depósito, algo que se intentará concretar en estos días.

La licitación del contrato y las tarifas, en febrero

En paralelo a la preparación de los documentos que permitirán proceder a la licitación del contrato de la piscina, el gobierno local ha lanzado asimismo el expediente para aprobar la ordenanza fiscal que fijará los precios públicos de uso de la instalación deportiva. La idea es tramitar ambos documentos en paralelo y dejar esta última en suspenso hasta que se adjudique la gestión y se pueda comenzar a cobrar por el uso. La idea del gobierno local es la de tener listos ambos expedientes de cara a su aprobación en el próximo mes de febrero y, en este sentido, se está trabajando para perfilar toda la documentación.

En el caso del contrato de gestión se está definiendo la parte técnica con el equipamiento que tendrá la futura sala de fitness. Ambos documentos no deberán pasar por el pleno sino que podrán ser aprobados a través de resolución de Alcaldía, lo que significa que los plazos podrán agilizarse en un proceso que se ha extendido largos años en el tiempo.Las tarifas que se llevarán a su aprobación definitiva fijan unos precios de 26,95 euros al mes por el abono individual y de 40,95 del familiar. Asimismo habrá abonos para menores de 21 años, usuarios de la tercera edad y de movilidad reducida a 20,95 euros. Los de verano costarán 35 euros. La entrada general por un día será de 5,95 euros, mientras que la reducida se queda en 3,95 euros.