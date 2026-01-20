BNG y PSOE exigen más medios para Correos

Los grupos municipales de BNG y PSdeG-PSOE de Bueu presentarán una moción conjunta para mostrar su apoyo a las demandas laborales de los trabajadores de Correos en el municipio, así como para demandar la dotación de todos los recursos necesarios, humanos y materiales, para el desarrollo de su labor. El documento se ha elaborado después de las reuniones mantenidas por el bipartito buenense con la plantilla de Correos y será debatido en la sesión del próximo mes de febrero.

La moción propone instar al pleno a demandar de la Sociedade Estatal Correos e Telégrafos la dotación de recursos «para garantizar la prestación de un servicio postal universal y de calidad en toda la unidad de reparto de Bueu», con el objetivo de poder «realizar el reparto los cinco días de la semana, garantizando la contratación de personal suficiente». Solicitan asimismo la dotación de vehículo de empresa a aquellas personas que lo soliciten.

Por último, se propone a la corporación «manifestar la firme apuesta porque Correos siga a operar como Servicio Postal Universal, de carácter público, frente a cualquier tentativa privatizadora, presente o futura».

En su exposición de motivos, los grupos que forman el bipartito buenense, señalan que solo hay cuatro trabajadores en activo, que sufre una sobrecarga de trabajo diaria desde hace meses. Apuntan que CIG-Correos ha denunciado esa falta de personal al no cubrir traslados, jubilaciones o bajas, a lo que se ha unido la introducción de nuevos servicios en el rural.