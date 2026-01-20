El BNG, molesto con el PP por hacer política con el caso Noria 4

La semana pasada, el Partido Popular responsabilizaba a la izquierda de Cangas de la situación en la que se encuentran 69 familias que viven en el edificio Noria 4, sobre el que pesa una sentencia firme de demolición dictada por el Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) y ratificada por el Tribunal Supremo. El BNG no está de acuerdo con esta interpretación de la historia que realiza el Partido Popular. Confirma que sí que es cierto que el expediente del inmueble número 4 de la calle Noria se inició en la época de la Gestora, en el año 1990, pero recuerda que en la misma estaba Mariano Abalo de presidente pero también el Partido Popular, quien no estaban dentro de la misma eran PSOE y BNG, que rechazaron estar presentes. En una sentencia judicial, de las muchas que hay sobre el caso Noria 4 se dice textualmente: «Por lo que aquí interesa la mencionada sentencia condena al Ayuntamiento de Cangas do Morrazo a estar a lo acordado por él en esta sentencia y a cumprirlo., parte dispositiva de la sentencia que se entiende, con absoluta claridad, si se da lectura al Primero de los considerandos de la misma, que expone que:.. pues bien, por decreto del Ayuntamiento de 24 de abril de 1991...y 7 de marzo de 1991..., se ordena a la mentada empresa la demolición de referencia, luego de haber sido paralizadas las obras, incoando expediente sancionador y decretada la ilegalizabilidad de las mismas...»

Fue en esta época, concretamente el 24 de abril de 1991 y el 7 de marzo de 1991 cuando se produjo una orden de demolición y un expediente sancionador porque no se ajustaba la construcción a las Normas Subsidiarias. En el año 1991, ganó las elecciones municipales y gobernó Cangas durante 4 años el Partido Popular, de la mano del alcalde de José Chapela Seijo , que no siguió adelante, como se puede comprobar hoy, con la orden de demolición. A continuación y durante ocho años seguidos gobernó Cangas, como bien recuerda el BNG, otra vez el Partido Popular, que tampoco solucionó el problema, ni aprobó una Plan Xeral de Ordenación Urbana, aunque es cierto que propuso uno que fue retirado por culpa del conflicto social que provocaron los convenios urbanísticos de Massó y Promalar. Recuerda que volvió al poder en 2011, que elaboró un Plan Xeral que no quiso presentar a la aprobación inicial, a pesar de haber acabado los trabajos, porque coincidía con fechas próximas a las elecciones municipales de 2015. Ahí se contemplaba una solución al problema de Noria 4, que luego tendría que ser examinada por los tribunales de Justicia para darle validez, pero al no llevarse a pleno ya no se pudo hacer nada. Con ello, el BNG quiere de dejar claro que el PP no puede responsabilizar a la izquierda que ahora gobierna Cangas de la situación de Noria 4, cuando el partido que hoy lidera Dolores Hermelo estuvo 16 años en el gobierno y no consiguió hacer nada. «Estamos pagando una y otra vez lo que ellos hicieron mal», recuerda el concejal de Urbanismo, Antón Iglesias, y recuerda precisamente los cerca de cuatro millones de euros que se están pagando a Promalar por el convenio firmado en 2004, entre el Concello de Cangas , cuando era gobernado por el PP y la mencionada empresa.

Molestó sobre manera al PP que hiciera política con esta cuestión cuando se está trabajando conjuntamente para buscar una solución que acabe con la intranquilidad de los vecinos que viven no solo en el edificio Noria 4, sino también en Noria 2.