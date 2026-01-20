Aldán vuelve a danzar hoy en medio del frío enero

Enero es la crudeza del invierno, pero también es la Danza de Aldán. Hoy, después de la misa solemne de las 12.00 horas, vuelve a repetirse el rito ancestral de bailar la danza de damas y galanes en honor a San Sebastián, un santo que tuvo mucho que ver en la lucha contra la peste que diezmó esta tierra. La de Aldán es una danza que en sus orígenes tiene todo de tradición, todo de pagano y nada de religioso, pero que supo adaptarse a los tiempos y, superado el nacionalcatolicismo, regresó a la democracia como culto a nuestros orígenes, para más tarde hacerse referencia para el turista. En Aldán, la danza de Damas y Galanes cobra especial vida. Los sombreros floreados de las damas parece que quieren forzar la llegada de la primavera, para la que aún queda tiempo. Sus ropajes y adornos contrastan con la sobriedad del traje y sombrero negro de ellos.

San Sebastián no impedirá este año que el baile se realice con la lluvia que se predice desde las estaciones meteorológicas. Habrá que esperar que a eso de las 13.00 horas se abra un claro para bailar con la pausa que merece la ceremonia. Como siempre, el evento tiene lugar después de la misa solemne en el atrio de la iglesia de San Cibrao de Aldán. Tras salir la imagen de San Sebastián y la del Carmen del templo, el guía realiza las venias y poco después comienza la danza y la contradanza; una hora de castañuelas y tocados que atraen a numerosos vecinos y foráneos. Son muchos los que regresa a Aldán por estas fechas para ver la ancestral Danza. En la misma participan 10 galanes y cinco damas, donde ellas son novedad este año. Se trata de las jóvenes Adriana Marcelino y Andrea Guimeráns. También se estrenará un nuevo gaiteiro —dispone de una gaita de 320años de antigüedad— después de que el titular, Cesáreo Coya, tuviera que pasar por una intervención médica. Continúa de guía Antonio Docampo, que marca el ritmo.

El último ensayo se produjo ayer a las 20.00 horas en el pabellón al colegio Sagrado Corazón de Aldán. Así que todo está preparado para bailar hoy en honor a San Sebastián tanto en el atrio de la iglesia de San Cibrán y, por la tarde, en O Torreiro y la Alameda.

Aldán presume da Danza. Lo hace tanto que tiene una asociación que se dedica a mantenerla a que no desaparezca una tradición secular.

Habrá que esperar que el mal tiempo que pronostican los expertos no impidan la celebración de este baile, que rememora otra época, que se celebra en el frío enero, al contrario que otras, que esperan al calor para danzar. Las damas y los galanes de Aldán son de Invernalia, custodios de la frontera.