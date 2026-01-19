A la venta el chalé con piscina que corona la playa más bonita de Galicia (con permiso de Rodas): precio y fotos

«Una pequeña joya escondida. Hermoso y a temperatura agradable agua turquesa, arena blanca, olas tranquilas, muy limpio. No puedo esperar para volver», asegura una turista en Tripadvisor. El Caribe gallego. Así es como llaman algunos lugareños a la ría de Aldán. Y una de sus mejores playas es la de Area Cova, sin apenas construcciones, pinos, aguas cristalinas, servicios y «un chiringuito excelente para tomar sardinas a la brasa y churrasco». Aparcamiento escaso y según cuentan, en temporada alta, puede haber una cierta masificación en la playa. «Nosotros en septiembre, prácticamente solos. Una delicia», comentó otro.

En paralelo, la cala ha ido ganando presencia en artículos de viajes y redes por su imagen de “Caribe gallego” y por la oferta de chiringuito, uno de los elementos que más se repiten en las recomendaciones. Preciosa, espectacular, y bonita son algunos de los adjetivos que utilizan los turistas para hablar de Areacova a la que también califican de «tesoro escondido».

Vista desde el chiringuito. / @areacovachiringuito

Todos los problemas (de aparcamiento, de masificación, de acceso, de reservas en su chiringuito...) que podría generar una de las playas más hermosas de Galicia, con permiso de Rodas, y situada en la ría preferida del magnate gallego Amancio Ortega, podrían resolverlos aquellos que puedan desembolsar 850.000 euros. Es el precio al que se vende el chalé en primera línea de playa que corona este arenal de Areacova, de 250 metros de longitud y 20 metros de anchura media, de arena blanca y aguas tranquilas.

Amancio Ortega, uno más en Aldán / Julio Santos

Se trata de una casa independiente con piscina y vistas al mar que ha salido al mercado por este precio, según la ficha publicada en Idealista.

El anuncio sitúa la vivienda a solo 50 metros de la playa y la presenta como una propiedad de 252 m² construidos sobre una finca de 2.600 m², con cinco habitaciones, tres baños, terraza y balcón, y plaza de garaje incluida. El precio se traduce en 3.373 €/m², de acuerdo con el propio portal.

En la descripción comercial, el inmueble se estructura en varias alturas: una planta principal con cocina-comedor, baño y salón con salida al exterior; una primera planta con cuatro dormitorios y balcón orientado a la playa; y un bajo cubierta con suite principal equipada con jacuzzi y terraza privada abierta al mar. El texto añade un semisótano con lavandería, bodega y sala de caldera.

Entre el equipamiento, la ficha incluye aire acondicionado y piscina,

Según cuenta la inmobiliaria de viviendas de lujo Lucas Fox, quien se encarga de gestionar la venta, el inmueble fue rehabilitado hace unos 10 años, y se encuentra en buen estado.

Describe esta empresa que la finca de 2700m2, está totalmente cerrada, con jardín, y rodeada de algunos árboles frutales y plantas ornamentales. También hay una piscina, un cenador y un estanque. Es una finca con diferentes niveles de acceso. Tambien hay una edificación en la que hay una cocina, y zona de barbacoa, además de un baño y una pequeña zona de cultivo.

Hay una zona de aparcamiento con columnas y techo con capacidad para dos o tres vehículos. La entrada a la propiedad lleva directamente a la primera planta, en la que se encuentra un salón con chimenea y con acceso directo al cenador, un baño con ducha, y una cocina.

Así es el chalé a la venta que se situá a unos metros de una de las calas más hermosas de Cangas / Lucas Fox

Segunda planta

El acceso por escaleras lleva a la segunda planta en la que se encuentra la zona de descanso con cuatro habitaciones con terraza y vistas increíbles a la ría de Aldán y también hay un baño. En la planta superior, en el ático, hay un espacio abuhardillado en el que se encuentra una gran habitación, espacio de almacenaje, y un fantástico y gran baño completo además de un jacuzzy y acceso a una terraza.

La parte baja de la casa se usa como trastero y zona de almacenaje, y en esta zona está situada la bodega y también se usa como lavandería.