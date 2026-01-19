Sumar quiere convertir la Casa del Mar en el CIM
Ante la posibilidad de que en los próximos meses se proceda al traslado de las instalaciones médicas de Moaña al nuevo centro de salud, Sumar Galicia Morrazo considera que es el momento idóneo para promover un debate sobre el futuro uso de las instalaciones que son propiedad del Instituto Social de la Marina (ISM) y que cuentan con una parte de las mismas cedida al Sergas. El edificio, tiene una superficie considerable y una ubicación inmejorable, en opinión de Sumar, para destinarlo a una dotación pública. importante. «Por esta razón urgimos a que desde el Concello se abra ese debate con todas las fuerzas políticas y con el tejido asociativo para definir ese futuro y emplaza a las administraciones competentes una vez definido Sumar quiere convertir el edificio en un Centro de Información á Muller .
