«Con el reglamento se confió en que habría excepciones»

Las cofradías de O Morrazo se desplazan hoy a Madrid con el resto de la flota de Galicia y de España para participar en la movilización ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación contra el reglamento de la UE de control de la pesca, mientras que en los despachos se reúnen las federaciones y agrupaciones con la secretaria general, Isabel Artime, para lograr cambiarlo. En el autobús que fleta la Cofradía de Cangas viaja su patrón mayor, Javier Costa (Moaña, 1967), que lleva años defendiendo el trato diferente para la flota artesanal. Marinero desde los 14 años y patrón mayor de Cangas desde 2014, asegura que la flota no está bien representada en Bruselas y que en la UE no distinguen entre una gran flota industrial y una embarcación artesanal. Cangas recupera para esta movilización en la capital aquella pancarta de «Somos marineros, no delincuentes».

¿Por qué ha llegado la flota a esta situación si el reglamento ya viene de atrás y hubo tiempo para flexibilizarlo?

Porque durante años se ha legislado desde Bruselas de espaldas al mar y a la realidad de la pesca artesanal, pero también porque desde España y desde las autonomías no se ejerció la presión política suficiente cuando todavía había margen para hacerlo. El Reglamento de Control lleva tiempo gestándose, pero se permitió que avanzara sin corregir a tiempo los aspectos más lesivos para la flota de bajura. Se confió en que habría excepciones o en que el problema se resolvería más adelante, y eso no pasó. Cuando una norma europea entra en vigor, ya es tarde para lamentaciones. En Europa, muchos eurodiputados no distinguen entre una gran flota industrial y una embarcación artesanal, y aplican el mismo nivel de control y exigencia tecnológica a realidades distintas. Pero a nivel estatal y autonómico tampoco se actuó con la contundencia necesaria. Ni el Gobierno central ni las comunidades autónomas fueron capaces de trasladar con claridad a Bruselas el impacto real que esta normativa iba a tener sobre miles de pequeñas embarcaciones.

¿Cuándo empezó a hablarse de esta normativa en la UE y qué hicieron cofradías y administraciones?

Yo como patrón mayor y la cofradía que represento, tenemos la conciencia muy tranquila. Tuvimos conocimiento claro de esta normativa ya en 2016 y desde el primer momento pusimos el problema encima de la mesa. Lo explicamos y lo defendimos de forma constante, incluso cuando parecía que éramos los únicos que veíamos con claridad lo que se venía encima. Desde la Cofradía trabajamos en una línea clara: la necesidad de un trato diferenciado y específico para la pesca artesanal. Sabíamos que aplicar un reglamento pensado para grandes flotas industriales a la bajura no era viable ni justo. Por eso elaboramos informes técnicos, propuestas por escrito y material explicativo, incluso audiovisual, en los que se trasladaba cómo es realmente el día a día de una embarcación artesanal y por qué muchas de las medidas planteadas no se podían aplicar. Todo ese trabajo se presentó a eurodiputados y parlamentarios de distintos grupos políticos, sin excepción. Viajamos a Bruselas y nos sentamos con quienes tenían capacidad de decisión para advertir de las consecuencias si no se corregía. En paralelo, las federaciones de cofradías mantuvieron reuniones permanentes con las administraciones, defendiendo la necesidad de adaptar la normativa a la realidad de la bajura. También se promovieron concentraciones del sector y se impulsaron mociones. Ese trabajo existió y es justo reconocerlo, aunque con la perspectiva actual probablemente no fue suficiente para frenar la normativa. Nosotros insistimos una y otra vez y llegó un momento en el que casi teníamos la sensación de estar molestando, pero lo hacíamos porque veíamos claramente lo que se avecinaba. Hoy, por desgracia, el tiempo nos está dando la razón. La pesca artesanal, y en particular la Cofradía de Cangas, cumplió con su responsabilidad.

¿Qué alegaciones había presentado la Xunta para flexibilizar la norma y por qué no se atendieron?

Nos consta que la Xunta trabajó y que mantuvo reuniones con el sector, trasladando la necesidad de flexibilizarla para la pesca artesanal, en la línea del trato diferenciado que venimos defendiendo desde hace años. En la Cofradía de Cangas no disponemos de los documentos de esas alegaciones ni del detalle técnico de cómo se formularon o si finalmente se llegaron a formular. Lo que sí es evidente es que ese planteamiento no se tradujo en cambios efectivos.

Da la sensación de que ahora se trabaja in extremis.

En la Cofradía de Cangas no llegamos tarde a este debate. Respecto a las federaciones, ahora no toca entrar en reproches personales. Desde la Provincial de Pontevedra existió preocupación y un trabajo continuado, pero también es cierto que se debería haber exigido con más fuerza, con más constancia y más tiempo al resto de federaciones de ámbito superior, que eran las que participaban en los espacios donde sí había capacidad real de decisión. Esa presión tenía que haberse mantenido hasta el final. En cuanto a las administraciones y a los grupos políticos, el problema es otro: no se defendieron claramente los intereses del sector. Si se hubiesen defendido como correspondía, hoy no estaríamos en esta situación. Dicho esto, ahora no es momento de ajustar cuentas. Hoy toca ir todos a una —sector, federaciones y administraciones— para intentar frenar esta barbaridad antes de que cause un daño irreparable a la pesca artesanal. Habrá tiempo después para hablar de responsabilidades.

¿Qué pide Javier Costa como patrón mayor de Cangas al Gobierno central ante la reunión de este lunes?

Paralizar esta barbarie, que se detenga de inmediato la aplicación de las comunicaciones previas y del sistema de kilos a cero. Es inasumible para la flota artesanal y pone en riesgo la continuidad de muchas embarcaciones. Exigimos que se establezca una moratoria. No se puede imponer un sistema de este calibre sin haberlo adaptado antes a la realidad de la pesca de bajura. Y, a partir de ahí, el siguiente paso es claro: exigir de una vez por todas un trato diferenciado para la pesca artesanal, tal y como recoge el artículo 17 de la Política Pesquera Común. La propia normativa europea reconoce que no se puede tratar igual a realidades completamente distintas, y eso es lo que estamos reclamando.

¿Se encuentra bien representada la bajura en las federaciones y en la Unión Europea?

Dentro de las federaciones, sí. La bajura está representada y, de hecho, es el peso más importante del sector, tanto en número de embarcaciones como en personas y en impacto social. Ese no es el problema, si no que el sector no está bien representado en Bruselas. Allí la voz de la pesca artesanal llega débil o diluida frente a otros intereses más potentes.No se trata de que las federaciones no existan o no trabajen, sino de que el modelo actual no permite que la bajura tenga una presencia real en la Unión Europea. Y cuando no estás bien representado donde se legisla, el resultado es el que vemos: normas pensadas para barcos grandes que acaban aplicándose a pequeños. Mientras no se corrija ese déficit de representación del sector en Bruselas, la pesca artesanal seguirá estando en desventaja.

¿Se mueven las nuevas generaciones en el mar como hace dos o tres décadas cuando en la la flota el lema era «todos a una»?

Claramente no. En el mar está pasando lo mismo que en muchos otros ámbitos: aunque veamos venir el problema, muchas veces pensamos que ya irán otros o que pelearán otros, y se ha ido perdiendo ese compromiso colectivo que antes existía. También es cierto que las propias administraciones, con normativas cada vez más complejas y segmentadas, acaban dividiendo al sector, Pero tampoco podemos mirar solo hacia fuera. Como sector tenemos que asumir nuestra parte de responsabilidad. Probablemente no hemos sabido trabajar lo suficiente esa unión interna ni trasladar a las nuevas generaciones la importancia de estar organizados y de defenderse colectivamente. Y eso es muy grave en un momento en el que ya existe un problema serio de relevo generacional.