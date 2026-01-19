Silencio y pesar en O Morrazo por la tragedia de Adamuz

La tragedia del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba) que a esta hora suma ya 39 fallecidos estuvo presente esta mañana en O Morrazo en donde los Concellos de Moaña y de Bueu llevaron a cabo concentraciones con un minuto de silencio en memoria de las víctimas, mientras que el de Cangas ha convocado el acto para mañana martes a las 12:00. En la convocatoria invita a participar a todas las instituciones, entidades, trabajadores y vecinos en general como muestra de recuerdo y respeto a las víctimas mortales, heridos y sus familias, al tiempo que agradece la labor de todos los servicios médicos, de emergencia y los gestos solidarios de todos los vecinos que están ayudando a los afectados.

El Concello de Moaña guardó el minuto de silencio esta mañana a las 12.00 horas. Participaron concejales del equipo de gobierno (BNG) con la alcaldesa al frente, Leticia Santos, a pesar de que por unos días tiene las competencias delegadas en el teniente de alcaldesa, Daniel Costas, que también estaba presente en el acto. Por el PP también hubo representación con el concejal Diego Ríos. Se sumaron al pesar, que acabó con un sentido aplauso, varios trabajadores municipales. El edil del PSOE, Mario Rodríguez, no pudo asistir por "razones laborales" pero trasladó la "profunda consternación" por el accidente ferroviario y las "condolencias" a todos los afectados.

Concentración con minuto de silencio en Bueu. / Fdv

En Bueu también participaron ediles de la corporaciòn con el alcalde, Félix Juncal, a la cabeza, acompañados por algunos vecinos.