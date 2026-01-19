Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Moaña y esa presunta rebaja para la piscina

Bendición de los animales en Cangas. La tradición de San Antón se mantiene con el nuevo párroco, Santiago Pérez. Ayer bendijo en el atrio de la excolegiata de Cangas a los animales que sus dueños trajeron ante él. El cura aplicó el hisopo con valentía y entusiasmo y convirtió a todos los animales.

Javier Manchado

Si es cierto que, como dice el PSOE de Moaña, los trabajadores del concello tienen un 50% de descuento para ir a la piscina, el BNG debía de examinar con detalle lo de la financiación singular esa de la que tanto se habla. Los funcionarios son singulares y los demás ciudadanos son plurales y contribuyentes discriminados. Si es cierto que se extiende que esta rebaja se extiende también a los miembros del gobierno es para dimitir directamente. De momento, todo es presuntamente. Lo dice la oposición y hay que tenerlo en cuarentena, porque puede formar parte de esta lucha partidaria.

Apagón en Noria

A los muchos problemas que tiene el edificio Noria 4 se unió ayer por la tarde un apagón en gran parte del edificio.

