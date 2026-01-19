Moaña y esa presunta rebaja para la piscina

Si es cierto que, como dice el PSOE de Moaña, los trabajadores del concello tienen un 50% de descuento para ir a la piscina, el BNG debía de examinar con detalle lo de la financiación singular esa de la que tanto se habla. Los funcionarios son singulares y los demás ciudadanos son plurales y contribuyentes discriminados. Si es cierto que se extiende que esta rebaja se extiende también a los miembros del gobierno es para dimitir directamente. De momento, todo es presuntamente. Lo dice la oposición y hay que tenerlo en cuarentena, porque puede formar parte de esta lucha partidaria.

Apagón en Noria

A los muchos problemas que tiene el edificio Noria 4 se unió ayer por la tarde un apagón en gran parte del edificio.