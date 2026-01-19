O Rompeolas
Moaña y esa presunta rebaja para la piscina
Si es cierto que, como dice el PSOE de Moaña, los trabajadores del concello tienen un 50% de descuento para ir a la piscina, el BNG debía de examinar con detalle lo de la financiación singular esa de la que tanto se habla. Los funcionarios son singulares y los demás ciudadanos son plurales y contribuyentes discriminados. Si es cierto que se extiende que esta rebaja se extiende también a los miembros del gobierno es para dimitir directamente. De momento, todo es presuntamente. Lo dice la oposición y hay que tenerlo en cuarentena, porque puede formar parte de esta lucha partidaria.
Apagón en Noria
A los muchos problemas que tiene el edificio Noria 4 se unió ayer por la tarde un apagón en gran parte del edificio.
- Cancelado el transporte de ría de primera hora entre Vigo y Moaña
- Salva la vida tras quedar destrozado su coche en una salida de vía en la Autovía do Morrazo
- Toallitas y papel de cocina atascan hasta rebosar arquetas de la guardería de O Hío
- Un vecino de Darbo de 44 años muere mientras practicaba ciclismo en Aldán
- José Carlos Martínez es patrón de arrastre en Bueu y tiene que pesar capturas de hasta 29 especies
- El Concello de Bueu indemnizará a una limpiadora por no facilitar la conciliación para atender a su madre
- El marinero marroquí muerto en Gran Sol vivía en Cangas desde hacía 11 años
- «En Cangas ya somos unos ‘jodechinchos’ más»