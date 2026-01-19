El gobierno pone en duda que el centro de salud de Sisalde esté concluido

Moaña vivió su semana 229 de la protesta continuada para reclamar el regreso de las urgencias, en la que estuvo el teniente de alcaldesa, Daniel Costas, sustituyendo a la alcaldesa y presidenta de la Mesa Local de Sanidade, junto al portavoz de la Plataforma de defensa da sanidade pública, Gabriel Ferral.

Costas se refirió a la situación que de nuevo se volvió a vivir en el Punto de Atención Continuada (PAC) de urgencias de Cangas-Moaña este pasado fin de semana con un médico menos, incluso se quedó con uno solo al salir el otro con la ambulancia, y dijo que si las urgencias estuvieran en Moaña, tanto este municipio como el de Cangas estarían atendidos con la ambulancia de Moaña que permite trasladar pacientes con el sistema remoto medicalizado. También puso en duda la confirmación que había ofrecido la Consellería de Sanidade el pasado mes de diciembre de que las obras del nuevo centro de salud de Sisalde estaban acabadas. Asegura que el miércoles la concesionaria del agua ya concluyó la acometida en el nuevo centro de salud, pero dice que siguen operarios trabajando en el edificio: «Los trabajadores que había allí el viernes no eran de Aqualia, sino de la empresa y se siguen desarrollando trabajos «por lo que es evidente que no acabaron nada».

Por su parte, Ferral anunció el apoyo del colectivo a la manifestación convocada por Sos Sanidade Pública de Galicia para el día 1 de febrero en Santiago a las 12.00, y que se iba a presentar una moción al pleno de este enero para pedir el apoyo del Concello y su colaboración en los autobuses para acudir a la movilización.