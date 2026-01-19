Damián González y Antía Goberna se imponen en el Trail de Cela

El boirense Damián González y la ourensana Antía Goberna se impusieron en la decimosegunda edición del Trail de Cela, que se disputó ayer con la presencia de más de 450 participantes y con el estreno de un nuevo circuito como principal novedad, con salida y llegada en el entorno de As Lagoas, en pleno centro de Bueu. Damián González revalidó su triunfo del pasado año completando los 25 kilómetros de recorrido en un tiempo de 2 horas, 24 minutos y 26 segundos, aventajando en más de 5 minutos al segundo clasificado, Óscar Guerra (que hizo 2.30.01) y en más de 8 a Adrián Hermida, que completó el podio en 2 horas, 33 minutos y un segundo.

En féminas la victoria fue a parar a manos de la ourensana Antía Goberna, que cruzó la línea de meta en 2 horas, 59 minutos y 18 segundos. Natalia Sierpes fue segunda con 3 horas, cinco minutos y 21 segundos, y Yuliia Bokhinska tercera con 3 horas, cinco minutos y 24 segundos.

Cuatro participantes en la andaina. / FDV

El cambio de circuito incidió en una mayor dureza del mismo, con los 85 participantes inscritos salvando un desnivel de 1.400 metros tras salir desde As Lagoas, subir por el Río Bispo, pasar bajo el puente de Trasouto para alcanzar los molinos de l Río Frade y, a partir de ahí pasar por Ermelo, Paralaia, bajar a Moaña, Coiro, Ermelo, San Cosme y enfilar el Río Bispo para acabar en el punto de partida. «El recorrido más duro que ha habido en el trail», apuntaban ayer cuatro deportistas que han participado en todas las ediciones del mismo.

Un momento de la andaina de ayer. / FDV

Eso sí, el sol y una temperatura relativamente agradable favorecieron los intereses de los atletas para completar un gran tiempo. Igual de espectacular fue el del minitrail, que también se estrenaba en este 2026 con un recorrido reducido a 16 kilómetros con un desnivel de hasta 700 metros. Aquí la victoria quedó en casa, concretamente en la de la pareja formada por Manuel Piñeiro y Nerea Castro, vencedores en sus respectivas categorías. Piñeiro logró el triunfo en hombres con un tiempo de una hora, 20 minutos y 23 segundos, eso a pesar de haber tenido una incidencia durante el recorrido, al haber sido mordido por un perro. A pesar de ello pudo continuar y fue después de acabar cuando se dirigió a un centro de salud para recibir la vacuna antirrábica. Nerea Castro, por su parte, completó el recorrido en una hora, 24 minutos y 56 segundos. Así, ambos se llevaron sendos jamones para casa.

Sin carácter competitivo se desarrolló la andaina de 16 kilómetros, con 210 participantes, entre ellos el alcalde buenense, Félix Juncal. Al final de los tres recorridos, la organización, que correspondió al Club Corredoiras, repartió hasta nueve ollas de lentejas (unos 25 kilos), chocolate y un barril de cerveza entre todos los participantes.