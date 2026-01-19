Comienza la reparación de contenedores en O Morrazo

La nueva presidencia de la Mancomunidade de O Morrazo en Moaña se estrena con una actuación de reparación de contenedores. Consistirá en la reparación de tapas y pedales. Según informa el ente supramunicipal, dos equipos estarán disponibles hoy para realizar este trabajo in situ en los tres concellos de Cangas, Moaña y Bueu. Está previsto que estos trabajos concluyan el jueves.

Por otra parte, desde Intervención se trabaja en la contestación a las alegaciones presentadas a la nueva ordenanza que regula la tasa de la basura. y que quedó pendiente de aprobación definitiva. La intención es que el febrero continúe el proceso que se abrió en octubre y que estuvo salpicado por protestas de los vecinos, que se tradujeron en numerosas alegaciones que hicieron dudar ala Mancomunidad.