Un poeta con toda la mar detrás

«Se morro, xa sabedes, deixádeme en Rodeira, no areeiro de Cangas, xunto ao mar», dejó escrito Bernardino Graña en un verso de su inmensa poesía, en la que canta al mar, al que nunca perdió de vista, ni cuando terminaba sus días en una residencia en Nigrán, al pie de la playa de A Madorra. De esos versos se acordó la concejala de Normalización Linguüística, Lucía Docampo (BNG) en su intervención, ante el numeroso público que se agolpaba alrededor de la Casa da Cultura de Cangas, la que lleva el nombre del autor cangués.

El homenaje en imágenes / Gonzalo Núñez

Lucía Docampo agradeció el documental de Xan Leira realizado sobre la figura del homenajeado que pudieron ver los asistentes al acto y disculpó la ausencia de personas vinculadas que tenían previsto estar en el acto y no pudieron, como el alcalde de Nigrán, Cesáreo Sánchez Iglesias, Miguel Ánxo Diz, Anxo Angueira o Xesús Alonso Montero. Sí estuvo el presidente de la Real Academia Galega, Henrique Monteagudo, que recordó la vinculación que tenía Bernardino Graña con el mar y llamó la atención precisamente de que las letras gallegas tuvieran alguien como Bernardino Graña, ligado a la costa, porque casi siempre se relaciona la literatura y la poesía gallega con el interior de Galicia. Henrique Monteagudo hizo una invitación a leer la obra y se puso a disposición del Concello de Cangas para ayudar a conservar la que legó al municipio y se guarda en el centro que lleva el nombre del literato cangués.

La que fue concejala de Cultura del Concello de Cangas hasta este año y que se encargó de catalogar la obra de Bernardino Graña, Aurora Prieto (EU). Y ella quiso, en su discurso, recordar el legado de la obra de Bernardino Graña. «Sumei esforzos para que a súa presenza quedase reflectida na nosa vila para sempre. Bernardino foi o poeta que inventou mans e remos para que a nosa cultura non naufragase, polo que Cangas lle estará sempre agradecida», mencionó la concejala en su discurso, que finalizó con los versos del autor: «Eu son un mariñeiro, as miñas mans en remos e tiven que inventar as miñas mans de remos e tiven que inventar a miña ialma de auga para poder sentir as cancións que perdemos».

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), cerró al acto y abrió la cortina para que se pudiera ver el nombre de Bernardino Graña incrustado en la placa de piedra colocada en la fachada de la puerta de entrada de la Casa da Cultura. Araceli Gestido manifestó el orgullo que suponía para Cangas tener a Bernardiño Graña y destacó la labor de maestro del poeta «onde deixou unha pegada moi onda». La regidora local animó a los presentes a cultivar la riqueza léxica del poeta. El acto se cerró con el himno gallego.