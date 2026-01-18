Las urgencias de Cangas y Moaña se quedan de nuevo con sólo dos médicos

La falta de médicos en el Punto de Atención Continuada (PAC) de las urgencias de Cangas, que atiende también a Moaña, se está convirtiendo en habitual y ayer volvió a ocurrir, con solo dos de los tres médicos del equipo debido a la baja del otro facultativo. La situación se agravó porque en alguna ocasión, uno de los dos médicos tuvo que ausentarse en la ambulancia por un traslado de un paciente al hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo.

Esta situación provocó que el PAC compartido de Cangas y Moaña, para una población de 40.000 habitantes, quedara solo durante este tiempo de ida y vuelta de Vigo, con un único médico, por lo que la sala de espera se llenó.

El 24 de diciembre, el PAC también se quedó con un médico menos y la historia volvió a repetirse ayer. Desde que el PAC de Moaña se trasladó a Cangas, por decisión de la Consellería de Sanidade en la pandemia del covid, las urgencias están atendidas por tres equipos —los dos de Cangas y el de Moaña—. Cuando estaban separados, los domingos eran cuatro.

Precisamente, Moaña vuelve hoy a concentrarse ante su Casa do Mar para reclamar el regreso de las urgencias al municipio. Está pendiente de que la Consellería de Sanidade decida si el nuevo centro de salud de Sisalde abre o no con el PAC, aunque existe un sentir entre los profesionales médicos de que la Gerencia no querrá asumir el riesgo de dividir un grupo ya de por sí deficitario.