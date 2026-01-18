El PP afirma que hay partidas del presupuesto que no se ejecutaron

El grupo municipal del PP no cree las afirmaciones realizadas por la concejala de Facenda del Concello de Cangas, Xiana Abal, respecto a que el presupuesto de 2024 se ejecutó al 100%. Dice que no puede ser cierto, tal y como se desprende de la documentación presupuestaria aprobada definitivamente en septiembre de este año.

El PP explica que el presupuesto aprobado tenía como principal finalidad hacer frente al pago de facturas correspondientes a ejercicios anteriores, derivadas de gastos realizados sin cumplir con los requisitos legales, por lo que no puede presentarse como un ejemplo de buena planificación ni de gestión eficaz. Los populares señalan que no se ejecutaron partidas claramente identificadas en el presupuesto, entre ellas 50.000 euros destinado al Plan Xeral, 115.000 euros para una segunda línea de ayuda a los clubes deportivos o 90.000 euros de apoyo al comercio local, además de otra muchas que también quedaron sin ejecutar.

El PP advierte, además, de que la concejala de Facenda incurre en una manipulación de datos al sumar al gasto total 4,5 millones de euros procedentes de la Diputación y de la Xunta , fondos que no estaban incluidos en el presupuesto inicial, para así justificar artificialmente el gastos de 19 millones y afirmar que el presupuesto fue ejecutado en su totalidad.

Los populares consideran especialmente grave que se presuma de un presupuesto en el que el Concello gastó más de lo que ingresó, con un desfase superior a 1,5 millones , y en el que se acumulan más de 250 reparos suspensivos de Intervención, lo que pone de manifiesto una forma de gestionar marcada por la irregularidad. Desde el PP no se entiende como el gobierno puede salir a anunciar estos datos sin rubor, cundo los números desmienten su discurso y denuncian que, tras gastar más de 19 millones de euros, no se aprecia ninguna mejora ni en los servicios ni en la imagen del municipio.