El patrón de Cangas estima que Galicia movilizará a 700 marineros en Madrid

La flota artesanal de Cangas, Moaña, Bueu y de Aldán-O Hío, en O Morrazo, tiene preparada la maleta para viajar a Madrid a la concentración de mañana ante el Ministerio de Agricultura y Pesca contra el reglamento de la UE de control de la pesca, mientras que otra parte estará en la concentración convocada en Arcade ante la Federación Provincial de Cofradías, sin descartar que tampoco haya gente en los respectivos muelles. Por el momento hay baile de cifras sobre cuánta gente del sector se movilizará desde Galicia para estar en la calle mientras que dentro del ministerio se celebra la reunión con la secretaria general de Pesca en la que conocerán hasta dónde flexibilizará el Gobierno central este reglamento que entró en vigor el día 10 para un nuevo segmento de la flota, de entre 12 y 15 metros de eslora, y que le obliga a pesar todas las capturas a bordo, el denominado «kilo cero», enviar los datos a Madrid y a comunicar con cuatro horas de antelación —el arrastre ya consiguió en su día bajar a 2,5 horas— la llegada a puerto.

Mientras el presidente de la Federación Nacional de Cofradías y patrón de Burela, Basilio Otero, que lidera al colectivo en esta protesta, habla de cerca de 500 personas; el patrón mayor de Cangas, Javier Costa, piensa que serán más, entre 700 y 800. Dice que la Cofradía de Cangas llenó un autobús de 63 plazas y que también se desplazan una veintena más de personas en AVE y coche particular. Desde Aldán-O Hío, su patrón mayor, Juan Manuel Gregorio, asegura que cuatro acudirán en tren, entre ellos él mismo, y cuatro en autobús (2 en el de Cangas y 2 en el de Redondela). Añade que las cofradías de Raxó, Cambados, O Grove y A Illa irán en tren. Desde A Coruña y debido a la huelga en autobuses, viajarán en tren, coche o avión. Desde Bueu se fletó un autobús, tal y como señala el patrón mayor de Bueu y presidente de la Federación Provincial de Cofradías, Juan Manuel Rosas, que también asegura que irá gente en coche o en tren.

Los partidos empiezan a hacer llegar muestras de apoyo. El PP lógicamente está muy movilizado reclamando reacción al Gobierno central. Los diputados del grupo popular Miguel Fidalgo, Manuel Santos, Dolores Hermelo y Raúl Santamaría trasladaron a Rosas, su apoyo a la demanda para que el Gobierno asuma sus competencias y flexibilice el nuevo reglamento. Anuncian que el PPdeG llevará al Parlamento de Galicia y a los Concellos del litoral gallego, iniciativas reclamando estas reformas de la normativa europea.

Gobierno de Cangas

Desde el gobierno tripartiro de Cangas, que lidera el BNG con PSOE y EU, muestran su apoyo firme al sector pesquero y de manera especial a la flota artesanal. reclama que el Gobierno del Estado impulse ante la Comisión Europea la exclusión de la flota artesanal del ámbito de aplicación de este reglamento o, mientras esto no sea efectivo, su flexibilización inmediata mediante una moratoria y un proceso real de diálogo con el sector. Considera imprescindible que la Xunta ejerza sus competencias en aguas interiores, con normas propias y planes de explotación adaptados a la flota artesanal. Dice que esta norma se diseñó desde una lógica ajena a la realidad de la bajura. El BNG de Bueu también llevará a pleno una moción reclamando la adaptación de este reglamento a la realidad de la flota.