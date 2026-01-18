Nueva imagen para la Escola de Saúde

Ahí está este sonriente grupo presumiendo de formar parte de la Escola de Saúde de Moaña con la nueva camiseta azul de su imagen corporativa. La Escola recibió recientemente un accésit de los premios estatales por la promoción de la salud.

Malestar en A Galiña Azul por los de las toallistas y el papel de cocina

¡Uff, ufff, menudo malestar hay en la escuela infantil Galiña Azul de O Hío! Sentó mal que se hiciera público que habían aparecido toallitas y papel de cocina en las arquetas y colapsaron los servicios. Hubo advertencias y todo.