Moaña aprueba la subida de la piscina y el PSOE habla de «máquina de recaudar»

La subida de precio de la piscina de Moaña entró ya en la fase de la aprobación definitiva con la respuesta a las dos alegaciones presentadas por las asociaciones de vecinos de Bouza-Quintela y Berducedo, que fueron rechazadas y el grito en el cielo del PSOE, en la oposición, contra el gobierno del BNG, al que el portavoz socialista, Mario Rodríguez, califica de «máquina de recaudar». La nueva ordenanza incluye abonos individual de 33, 90 euros al mes, de verano en 48,46; para familias (2 unidades), 37,75; y de 3 unidades, 48,25. Contempla un abono familiar (4 unidades o más) de 57,34 euros al mes; para personas con discapacidad o más de 65 años, uno de 28,87 euros; hay una tarifa reducida para pensionistas o jubilados y perceptores del Risga o del IMV, desempleados y con discapacidad igual o superior al 65% de 20,20 euros; otro abono individual para el personal del Concello de 16,95 euros, para menores de edad, de 23,07 euros, cuota de mantenimiento de 9,36 y un abono para bike, indoor y otras actividades dirigidas de 12,58 euros al mes.

Mario Rodríguez entiende que el BNG gobierna «contra la gente», porque mientras «quienes mandan disfrutan de descuentos del 50%, los vecinos pagan cada vez más», en alusión al descuento del 50% para el personal del Concello. Añade que la «piscina sube, la basura sube, ahora piden préstamos para hacer 10 viviendas y la factura siempre se la pasan a los mismos, a los vecinos». Insiste en el hecho de que se sube la piscina, con el argumento de que hay que garantizar los beneficios de la concesionaria, «pero mientras las familias pagan más, los miembros del equipo de gobierno disfrutan de un 50% de descuento de abono mensual, frente al 40,41 que recibe, con condiciones y burocracia, los colectivos más vulnerables» y dice que en Moaña «sale más barato gobernar que llegar a fin de mes».

Extiende sus críticas al hecho de que Moaña presume de ser «Ciudad amiga de la infancia», cuando «se burlan de las familias sin descuentos para los hermanos en los cursos de natación infantil, por lo que dos o tres hijos pueden costar más de 80 euros al mes. Esto es sangrar a las familias».

Las asociaciones de vecinos de Bouza-Quintela y de Berducedo presentaron alegaciones a la nueva ordenanza con el mismo contenido, según consta en la respuesta municipal. Entre otras, pedían que se aplicara la misma reducción de los trabajadores municipales para menores de 18 años, mayores de 65, personas con discapacidad igual o superior al 33% o del 65%, pensionistas y jubilados, perceptores del Risga o del IMV, desempleados, víctimas de violencia de género, familias monoparentales y numerosas porque sus condiciones son peores que las del personal del Concello. Pero la respuesta, a ésta y otras, es que podría ocasionar el quebrantamiento del equilibrio económico de la concesión, comprometiendo la viabilidad del servicio.