Investigan dos incendios en media hora en la carpa de Moaña y en una furgoneta

Moaña vivió una madrugada del sábado de sobresaltos con dos incendios en el que quedó confirmada la importancia de la brigada nocturna de la Policía Local gracias a la cual se detectó a tiempo el primero de los dos fuegos que ocurrieron entre las 04.30 y las 05.00 horas, se supone que intencionados, y que pudo llevarse por delante la carpa de festejos del Concello en el paseo marítimo junto al palco si no llega a ser por la pronta actuación de la patrulla. El otro fuego calcinó una furgoneta que llevaba unos dos meses aparcada en A Xunqueira, frente a las viviendas de profesores de Reibón, a la espera de ser reparada y que tenía dentro tres bombonas de butano que no estaban vacías y que pudo implicar un gran riesgo debido a la presencia en el estacionamiento, a solo 15 metros, de un camión cisterna de Repsol.

La lona quemada en la carpa del paseo. | / Fdv

Fue en la patrulla rutinaria de la brigada nocturna por la localidad a las cuatro de la madrugada cuando vieron que había fuego dentro de la carpa y en seguida actuaron. Se había plantado fuego a la lona con las letras de Concello de Moaña que cuelga en el palco. De no haber actuado la Policía, el fuego hubiera prendido. Hasta el lugar también se desplazó Protección Civil para revisar por si se pudiera reavivar. El alcalde accidental, Daniel Costas, asegura que por la mañana estuvieron viendo si había daños estructurales en la carpa, que se había dejado en el paseo tras la Navidad para el Entroido. Dice que en principio se descartan y asegura que lo sucedido pone de relieve la importancia de la brigada nocturna «una labor que no se observa, pero que es muy importante». Reconoce, porque además es él quien contrata la renovación de extintores prácticamente todos los meses, la cantidad de veces que los utilizan para atender conatos así. En principio atribuye a actos vandálicos lo ocurrido y ayer seguía abierta la investigación.

Las bombonas de gas butano. | / Fdv

A la media hora de ocurrir el conato de incendio en la carpa —de ahí que la Policía sospeche que fueron intencionados— se producía el otro en la furgoneta aparcada en A Xunqueira frente a las viviendas de profesores de Reibón, en donde residen once familias. Fue una de ellas la que dio la alerta. El fuego se extendió rápidamente. Acudieron Policía, Protección Civil y los bomberos de O Morrazo que se encargaron de la extinción, aunque cuando llegaron el vehículo ya era una bola de fuego y estaba prácticamente calcinado. Dentro tenía tres bombonas de butano que cuando retiraron afortunadamente ya se habían vaciado por la válvula de seguridad, lo que pudo influir también en que el fuego se avivara más. Puede ocurrir también que cuando hay mucha fuente de calor, explote la bombona, pero en este caso no ocurrió. A mayores y como peligro añadido estaba estacionado a 15 metros un camión cisterna de Repsol que había que proteger también porque cuando arde un vehículo puede producirse un hilo de fuego con el combustible y llegar a otros. Sobre las causas del incendio, es difícil de determinar. Los cristales estaban rotos para fuera, por lo que no se rompieron de forma intencionada. Desde los bomberos aseguran que es muy difícil precisar el origen del fuego porque hay muchas formas intencionadas de plantar y sin dejar rastro.

La furgoneta envuelta en llamas. / Fdv

Las familias que viven en las viviendas de profesores pasaron momentos de sobresalto. Dicen que cuando se enteraron, el fuego en la furgoneta ya estaba avanzado y no vieron a nadie. No fueron desalojados y sólo les pidieron desde los grupos de emergencia que permanecieran en las casas. La Guardia Civil investiga el caso.

Ayer hubo una identificación, pero no tiene que ver con estos incendios. Fue a un joven por un hurto en una tienda.