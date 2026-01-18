Honores para los voluntarios de Cangas en la dana

Lastrado por la operación a la que fue sometido hace unos meses, el presidente de Protección Civil Cangas, Cesáreo Coya guarda en su memoria el trabajo realizado en Valencia, del que guarda cicatrices en la mente. «Vinimos todos muy tocados por lo que vimos allí. Personas que lo había perdido todo, desesperadas por las muertes de sus familiares, miradas de angustia por lo que estaba sucediendo», relata Cesáreo Coya. Fue una experiencia que cambio las vidas de estos voluntarios que se marcharon para la zona afectada por la dana el martes 5 de noviembre a las 22.45 horas y regresaron en sábado, día 9, a las 12.00 horas. Los voluntarios de Cangas trabajaron unidos con los de Valga y Oitavén-Tea, formando un único equipo sobre el terreno, que se integró al dispositivo gallego desplegado en la zona.

Voluntarios de Protección Civil en Valencia. | FdV

Cesáreo Coya comenta que Protección Civil Cangas mantiene aún relación con algunas personas a las que ayudaron. Recuerda actuaciones como la que una persona en Sedavi, que tenía cáncer y llevaba cinco días sin poder salir porque el ascensor de su edificio no funcionaba. «Nos comentó que la empresa encargada de arreglar el ascensor le había dicho que no acudiría hasta que no estuviera limpio de barro. Así que nos pusimos a ello y logramos que el hombre pudiese salir para recibir el tratamiento para su enfermedad». En su mente aún no curada del todo del espanto vivido permanece viva la experiencia de un hombre en Paiporta al que encontraron sentado en la entrada de un edificio, con la mirada perdida. Su hijo había estado desaparecido durante horas y fue localizado encima de un coche en un cañaveral. «Nos preguntó de dónde veníamos. Le dijimos que de Galicia, a lo que respondió que lo hacíamos desde muy lejos. Nosotros le contestamos que veníamos a devolver lo que habían hechos ellos cuando ocurrió la tragedia del Prestige».

Cesáreo Coya recuerda la solidaridad que había en la zona, la comida que repartía la ONG del cocinero José Andrés, «nos sirvió un plato de macarrones con tomate que en mi vida los había probado tan ricos», manifiesta Cesáreo Coya. Como el resto de sus compañeros, el grupo de voluntarios de Cangas llegaba exhausto al final del día. El final de la jornada de trabajo estaba fijado a las 18.00 horas, pero quien más quien menos no llegaba al punto de descanso hasta las 20.00 horas. «Llegamos cansados, con el barro ocupando su cuerpo. Cerrábamos los ojos y veíamos barro. No dormíamos apenas, porque era muy difícil conciliar el sueño con todo lo que habíamos visto a lo largo del día», relata Cesáreo Coya, que habla en nombre de todo los voluntarios de Cangas que estuvieron en la zona.

El mandato, cuando salieron de Cangas, era que debían ser un equipo completamente autónomo. Hasta la zona cero se llevaron un vehículo pick-up, dos electrobombas, una motobomba, una motosierra, un generador monofásico, un equipo de iluminación, un multiusos de excarcelación y dos equipos de rescate acuático, entre otra logística.