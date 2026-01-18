El gobierno denuncia la falta de retorno del canon del agua y exige inversiones urgentes

El gobierno municipal de Cangas alerta de la situación crítica del sistema de saneamiento municipal y denuncia la falta de retorno de los fondos que los vecinos aportan a la Xunta de Galicia a través del canon del agua. Desde el año 2007, Cangas ingresó en Aguas de Galicia más de 6 millones de euros, cumpliendo de manera rigurosa con sus obligaciones legales y financieras durante décadas, según señala el propio ejecutivo local. Denuncia que este esfuerzo continuado no se tradujo en las inversiones estructurales para garantizar un sistema de saneamiento moderno, seguro y adaptado a las necesidades realizadas del municipio. Desde el año 2007 al 2025, el Concello de Cangas abonó de canon a la Xunta de Galicia la cantidad de algo más de 6,5 millones de euros.

Según relata la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, los informes técnicos coinciden en señalar que el sistema de saneamiento de Cangas presenta limitaciones estructurales derivadas de la antigüedad de la red, compuesta en su mayor parte de tubos de cemento instalados en los años noventa y ya fuera de su vida útil. Esta situación provoca, según el gobierno local, colapsos recurrentes. En la actualidad la EBAR de Santa Marta funcional al límite y la EDAR recibe caudales muy superiores a los previstos en su diseño, llegando a trabajar por encima del doble de su capacidad, una circunstancia conocida y supervisada por Augas de Galicia.

Desde la Alcaldía se manifiesta que el Concello desarrolla de manera continuada actuaciones de mejora y optimización del sistema saneamiento. «Nos últimos anos mellorouse a rede de saneamento, coa renovación de bombeos de Liméns, Vilariño, a substitución de bombas en Viñó 1, Nerga, EDAR y Casa do Mar, la implantación de telecontrol en varias instalacións e a creación de redes pluviais e fecais nas diferentes obra de 2025, como a do Espíritu Santo, Praza da Estrela, Montero Ríos ou Longán y farase o memos nas de 2026», apunta la alcaldesa Araceli Gestido (BNG).

Las auditorías concluyen que la renovación integral de la red de saneamiento requiere una inversión estimada de alrededor de 14 millones de euros, una cuantía absolutamente inasumible para un Concello como Cangas, según se señala desde el tripartito. «Compre subliñar que esta estimación corresponde exclusivamente á renovación da rede, sen incluir a necearía modernización da estación depuradora (EDAR), completamente necesaria. Esta realidade pone de manifiesto un problema de fondo: os concellos están a actuar como meros recadadores do canon da auga, sen que os fondos retornen aos territorios onde se xeran ni permitan afrontar solucións estructurais de longo plazo».

Desde el gobierno de Cangas se considera especialmente grave la diferencia de criterios de la Xunta de Galicia a la hora de ejecutar las inversiones en saneamiento. Mientras Cangas no recibe apoyo estructura, la Xunta destinó 3,3 millones de euros al saneamiento de Poio, 28 millones de euros a la EDAR de Lalín y otros 28 millones de euros a la EDAR de Vilagarcía de Arousa. «Estes exemplos evidencian una agravio comparativo que deixa a veciñanza de Cangas nunha posición de clara desigualdade, malia cumprir rigurosamente con pagamento do canon da auga».

El Concello de Cangas exige a la Xunta que asuma sus responsabilidades e invierta en el municipio los recursos que los vecinos llevan años aportando. «A mellora do saneamento non pode ser utilizada como ferramenta de ataque político e desigualdade territorial. Trátase dun servicio básico esencial que afecta a saúde pública, ao medio ambiente e á calidade de vida a cidadanía».

En 19 años se produjo un aumento progresivo desde 2011 y unos máximos en 2015 y 2024

Según los datos de los que dispone la Xunta del canon del agua que paga el Concello, en los últimos 19 años las arcas autonómicas recibieron por este concepto alrededor de 6,5 millones de euros. El importe anual se mantiene relativamente estable, con oscilaciones moderadas que reflejan variaciones en los criterios de cálculo o en las actividades sujetas al canon. Destaca un incremento progresivo desde 2011, alcanzando máximos en 2015 y 2024.El canon del año 2007 alcanzó los 203.773 euros; en 2008, 205.042 euros; en 2009, 214.050 euros; en 2010, 217.405 euros; en 2011, 227. 419 euros; en 2012, 269.017 euros; 2013, 315.287; en 2014, 329.686 euros; en 2015, 351.949 euros; en 2016, 321.189; en 2017, 334.130 euros; en 2018, 312.526; en 2019, 321.061; en 2020, 333.143; en 2021, 330.666; en 2022, 338.257 euros; en 2023, 337.919; en 2024, 357.501 y en 2025, 341.781 euros.El gobierno afirma que defiende un modelo en el que los fondos públicos se inviertan garantizando infraestructuras dignas en todos los concellos, sin excepciones ni discriminaciones. «Cangas seguirá reclamando con firmeza e responsabilidade institucional unha solucion de fondo que permita asegurar un sistema de saneamento eficiente, sostible e preparado para os retos presentes e futuros», manifiesta la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), que habla en nombre de todo el gobierno tripartito.