Daniel Chapela confirma su candidatura de cara a las elecciones locales de 2027

El edil no adscrito de Bueu Daniel Chapela anunció ayer su intención de presentarse a las elecciones municipales del año 2027 después de que lo que considera «una decisión profundamente meditada durante los últimos meses», y que desembocará en la creación de un nuevo proyecto. Chapela, que concurrió en las filas del Partido Popular en los pasados comicios, asegura presentarse «con la firme convicción de que Bueu no puede vivir más en la parálisis que los tres partidos le están dando en los últimos años, pensando antes en las siglas que en los vecinos».

Manifiesta que «el tiempo de Félix Juncal acabó, la ciudadanía ya hace tiempo que muestra su cansancio, y Bueu precisa de una alternativa seria y solvente, con propuestas y ganas de trabajar por el municipio», en especial por «el futuro de las personas jóvenes y de nuestras parroquias y aldeas». Subraya, en este sentido, que «necesitamos que Bueu piense en grande, porque tenemos recursos, potencial y todo lo que hace falta para que destaque y crezca».

La intención de Daniel Chapela será la de concurrir en una formación para la que por el momento aún no hay siglas «con un equipo amplio y transversal, centrado en los problemas de la gente del Bueu real, alejado de los politiqueos del concello actual». El concejal, que abandonó las filas del PP en noviembre de 2024, defiende su labor en el actual mandato, priorizando asuntos como «el comercio local, el empleo, la juventud o el mantenimiento de los espacios públicos», y sentenció asegurando que «me presento porque quiero un Bueu mejor y las ganas de trabajar por Bueu nunca nos las van a robar».