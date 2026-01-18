Cursos de formación para el empleo en Cangas

El Concello de Cangas abre el plazo para inscribirse en los cursos AFD que subvenciona Emprego. Se trata de Operaciones grabación y tratamiento de datos, Operaciones auxiliares de servicios administrativos generales, Actividades de gestión administrativa y Asistencia a la dirección. Las solicitudes deben entregarse en la Casa de Oficios o al correo casadeoficios@cangas.gal.