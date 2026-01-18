Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cursos de formación para el empleo en Cangas

El Concello de Cangas abre el plazo para inscribirse en los cursos AFD que subvenciona Emprego. Se trata de Operaciones grabación y tratamiento de datos, Operaciones auxiliares de servicios administrativos generales, Actividades de gestión administrativa y Asistencia a la dirección. Las solicitudes deben entregarse en la Casa de Oficios o al correo casadeoficios@cangas.gal.

