Confirman el archivo y renuncia al parque eólico de O Morrazo

El proyecto de parque eólico que planteó Arena Power en el Área de Desenvolvemento Eólico do Morrazo parece que será historia. La Xunta, en una respuesta a una petición de documentación del diputado del BNG en el Parlamento, el moañés Paulo Ríos «Kai», le confirma la tramitación del archivo de este expediente y que la empresa solicitó la renuncia al proyecto y la devolución de las cantidades económicas en depósito. Confirma también que no existe ningún proyecto en trámite en la comarca de O Morrazo, en donde sí consta reservado un triángulo de 4.362 hectáreas como Área de Desenvolvemento Eólico (ADE) entre los municipios de Cangas, Moaña, Bueu, Marín y Vilaboa, para acoger posibles iniciativas.

Le trasladan la documentación aportada por la Consellería de Medio Ambiente en la que consta que a finales de 2023 la empresa solicitó autorización administrativa previa y de construcción para los parques eólicos (13 aerogeneradores) Ballestrinque 17, Ballinger 17, Carabela 17, Carraca 17, Cote 17, Galera 17, Margarita 17, Nao 17, Azañea 16, Ballestrinque 16, Carraca 16, Galera 16 y Margarita 16 y para sus infraestructuras de evacuación. Los parques -cada uno consta de un único aerogenerador de 4,99 MW-se situaban entre los municipios de Vilaboa, Marín y Moaña. Le informan también que dichos parques constan con informes previos favorables de la Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo de febrero de 2024 y que en agosto de 2025 se le requirió al promotor la documentación para iniciar el trámite de información pública. Pero en septiembre, el promotor solicitó la cancelación de la garantía económica depositada y su devolución, previo a los archivos y cierre de los expedientes de autorización. La consellería señala que, en diciembre, la empresa completó su solicitud con comunicaciones de AESA para varios de los parques que condicionan o deniegan las autorizaciones solicitadas a este organismo y que en estos momentos el Servicio de Proxectos de Enerxías Renovables está tramitando el archivo de los expedientes de estos parques y de sus infraestructuras de evacuación y que no hay otras tramitaciones de producción de energía eólica.

El diputado del BNG señala que desde las primeras informaciones sobre la posible implantación de proyectos eólicos en O Morrazo, el BNG estuvo trabajando en la defensa de los derechos y calidad de vida de los vecinos «deixando ben claro que a nosa comarca non pode nin debe soportar os enormes custes ambientais, socias e económicos que supón que instalación de aeroxeradores e infrastruturas de evacuación para a produción de enerxía eólica».

Recuerda que fueron muchos requerimientos de información presentados tanto por los diferentes Concellos de la comarca como desde el grupo parlamentario del BNG, y que la respuesta de la Xunta llega con casi un año de demora, incumprindo os prazos da cámara galega para a resposta da información solicitada polos deputados e deputadas a través do artigo 9 do regulamento, un retraso na información que xerou incertidume e preocupación tanto á veciñanza como aos colectivos directamente afectados». Añade que desde el BNG seguirán en alerta ya que, aunque se comunicó que está en trámite el archivo, todavía figura en el registro eólico mientras no acabe, por lo que exige a la Xunta que lo agilice. Presentarán una batería de preguntas en el Parlamento para que la Xunta elimine el Área de Desenvolvemento Eólico do Morrazo.