Bueu proyecta una red de pluviales en la playa de Beluso para atajar los vertidos

El Concello de Bueu comienza a perfilar las actuaciones que financiará a través del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra. Al anuncio del gobierno local de que utilizará fondos de este año y de 2027 para la reforma de la calle Pazos Fontenla se unió ayer otra obra, la instalación de una red separativa de pluviales en la playa de Beluso. La iniciativa cuenta con un presupuesto de 216.572 euros y servirá para atajar los vertidos en episodios de fuertes lluvias, cuando la red unitaria se colapsa y provoca que haya que aliviar la carga que llega al bombeo de Beluso.

La estación situada en el arenal buenense tiene capacidad para absorber un caudal máximo de 95,4 litros por segundo, suficiente para las aguas residuales que le llegan desde el bombeo de la EBAR de Robaleira (50 litros por segundo) y para las de los colectores de la cuenca vertiente de esa zona, correspondientes a unas 180 viviendas (5 litros por segundo adicionales). El problema llega en momentos de lluvias fuertes y continuadas, ya que al no existir una red separativa, esas pluviales saturan la canalización actual y obligan a proceder a aliviar el caudal y a verter el sobrante.

La solución por la que apuesta el bipartito local, con el alcalde Félix Juncal y el concejal de Obras, Celso Dopazo, no es otra que la de la instalación de un colector de pluviales en una red separativa que recogería todas las aguas pluviales procedentes de las rejillas, sumideros y de las bajantes de fuentes y lavaderos. La actuación supondría extender más de 670 metros de tubería en tres zonas diferentes.

Reposición de pavimentos en los viales afectados

El primer tramo, de 382 metros de longitud, correspondería al vial de la playa, y daría servicio a las pluviales de todo el frente de las casas así como las que llegan desde los dos ramales de Costa Figueirón. El segundo colector se localizaría en un primer tramo del propio vial de Costa Figueirón y constaría de 116 metros de canalización, mientras que el tercero y último se instalaría en un segundo tramo de este camino y tendría una longitud de 174 metros.

La actuación se completaría con la reforma del pozo de registro del aliviadero, la adaptación del sistema de control y telemando del bombeo de Beluso y la reposición de los pavimentos afectados, esto es, se restituirá por completo la superficie de hormigón del vial Costa Figueirón y una zona de cinco metros de ancho del vial que discurre en paralelo a la playa de Beluso. El plazo de ejecución es de tres meses y se precisan las autorizaciones de Portos, Costas, Patrimonio, Augas de Galicia y Diputación de Pontevedra.

La actuación, señalan Juncal y Dopazo, se enmarca «dentro de la ampliación de las redes de saneamiento y abastecimiento, y de aportar soluciones a problemas que van surgiendo en las diferentes infraestructuras y que en su momento no se pudieron resolver». La iniciativa ya fue apuntada a finales de 2024 pero no ha sido hasta ahora cuando se ha podido sentar las bases para ejecutarla.