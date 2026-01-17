El Sergas solventa el paso del matrimonio jubilado de Muface a la sanidad pública

Ya hay solución para el matrimonio de jubilados que había solicitado el cambio de Muface a la sanidad pública en el centro de salud de Cangas y que no se tramitó por cuestiones como que en la base de datos del Sergas no figuraba el nombre compuesto de ella y faltaba el de María como consta en su DNI y había un desajuste de cuatro días en la fecha de nacimiento del hombre. La reacción del Sergas ha sido rápida y aunque no le da plena razón a la queja formal por desatención sanitaria que presentó el matrimonio a través de un familiar ya que la solución que le dieron en la ventanilla de Cangas fue pedir cita en el INSS que no se la daban hasta el 7 de febrero, sí que ayer ya se tramitó la tarjeta sanitaria para que puedan tener médico y empezar las consultas que necesiten, sin obviar que efectivamente deben subsanar los errores en el nombre y en la fecha de nacimiento.

El Sergas deja claro que no se denegó a nadie la asistencia sanitaria urgente: «A atención sanitaria urxente está sempre garantida e cuberta polo Servizo Galego de Saúde a calquera persoa que o demande, con independencia das súas circunstancias de filiación». En este caso no era solicitar una consulta urgente, sino tramitar el cambio a la sanidad pública para poder tener con urgencia médico asignado debido a un problema de salud en el matrimonio que no podía cubrir Muface y que requería de los equipos médicos multidisciplinares y especializados de la sanidad pública.

Desde el Sergas señalan que el matrimonio se acercó a los servicios administrativos del centro de salud de Cangas «para realizar os trámites administrativos necesarios para cambiar de prestador de servizos e pasarse de Muface ao Sergas». Añaden que para darles el alta como beneficiarios de la Seguridad Social era necesario comprobar sus datos personales «e foi entón cando o persoal administrativo detectou discrepancias cos rexistrados na base de datos do INSS en ambas persoas. Polo tanto se lles indicou que tiñan que corrixilos no INSS (organismo encargado deste procedemento) para evitar disfuncións e problemas futuros». El malestar en el matrimonio vino porque en el INSS no daban cita hasta el 7 de febrero y se iba a retrasar un mes la necesidad de que se les asignara un médico para comenzar las consultas. Desde el Sergas aseguran que con independencia de la respuesta de acudir al INSS, se les ofreció una cita médica ordinaria en el centro de salud «que voluntariamente rexeitaron». En todo caso y ante el «malentendido» desde el Sergas se contactó ayer con ellos para explicarles la situación, resolver el problema e instarles a acercarse al INSS a arreglar esas discrepancias en el nombre y en la edad.