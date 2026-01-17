Rosas: «A este ritmo seremos muchos marineros en la protesta en Madrid»

Las cofradías de Cangas y de Bueu ya tienen los dos autobuses y pancartas preparadas para acudir este lunes a Madrid a la movilización de todo el sector de bajura y pesca artesanal de España, en una jornada de paro en el mar, y coincidiendo con la reunión que los representantes de las federaciones mantendrán con la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, para que se flexibilice el reglamento de la UE para el control de la pesca. En la mesa y acompañando al presidente de la Federación Nacional de Cofradías estarán presidentes de federaciones de Alicante, Andalucía, Asturias, Castellón, de Galicia, Huelva, Murcia, Canarias, Baleares, Valencia, Santoña y Cataluña. También acude el gerente de la Organización de Productores de pesca del puerto de Marín, Juan Carlos Martín Fragueiro, que descartó pronunciarse sobre la situación en lo que toca a la flota de arrastre, también muy afectada por el reglamento, a la espera de esa reunión.

Y en la calle ante el Ministerio estará la flota desplazada. Desde la Federación Provincial de Pontevedra, su presidente y patrón mayor de Bueu, José Manuel Rosas, espera reunir, sólo de la provincia, a más de 300 personas: «Al ritmo que vamos seremos muchos».

El patrón mayor de Cangas, Javier Costa, asegura que han completado un autobús con 63 plazas, en donde viajará él «como los romanos en la batalla», mientras que otra veintena de personas lo harán en AVE y en coches particulares. Costa acude con una pancarta con el lema «Cangas dice: control sin sentido. Pesca artesanal sin futuro». El patrón mayor, que lleva años defendiendo el trato diferencial a la pesca artesanal, incluso en Bruselas, asegura que acuden con la esperanza de traer cambios y de no ser así plantear un paro indefinido. Asegura que ayer en cangas no trabajó el enmalle, sólo algunos barcos del pulpo, pero para traer las nasas a puerto y también la navaja. Insiste en que esta norma no tiene sentido y que el registro del«kilo cero es una locura», es decir pesar a bordo todas las capturas. Estima que el coste de incorporar todos los elementos necesarios de caja azul para la geolocalización, ordenadores y la báscula supera los 11.000 euros, además del añadido de la falta de espacio en los barcos pequeños. Dice que la obligación de avisar la entrada a puerto con una antelación de cuatro horas es una maldad para que los inspectores tengan tiempo de llegar a puerto y recuerda que la flota artesanal ya es la más controlada por Guardia Civil, Guardacostas, Seprona, Ministerio, Sanidad: «Es un acoso y derribo para exterminar la pesca.» Por lo que respecta a Moaña, algunos marineros viajan en el autobús de Cangas y buena parte se manifestará en Arcade. De la cofradía de Aldán-O Hío, dos viajan en el bus de Cangas, otros dos en el de Redondela y cuatro en tren, entre ellos el patrón mayor, Juan Manuel Gregorio

Recelo a la concentración en Arcade

En Bueu, José Manuel Rosas asegura que llenaron un autobús de 50-55 plazas y que también hay gente que va en tren. De todas formas, la decisión de la Federación de convocar una concentración en la misma tarde del lunes en la sede en Arcade no gustó a todos porque entienden que pudo haber restado afluencia a Madrid. En esa línea crítica está el patrón de Cangas que hubiera preferido concentrar a todos en la capital de España.

Reunión con la conselleira de Mar

Por la mañana, el presidente de la Federación Nacional de Cofradías con representantes de las provinciales, se reunieron con la conselleira de Mar, Marta Villaverde, a la que trasladaron que es «imposible» cumplir con las obligaciones legales impuestas por la UE en este reglamento. La conselleira les mostró su apoyo, recordó que la Xunta ya había presentado alegaciones y lamentó que el ministerio no las hubiera atendido. Reiteró que comparten el control a la pesca ilegal, pero tal y como está formulado este reglamento supone riesgos para el sector y se expone a sanciones innecesarias. Villaverde defendió nuevamente la necesidad de una implantación flexible, progresiva y adaptada a las características de la flota artesanal gallega, evitando cargas administrativas innecesarias y un régimen sancionador que genere inseguridad jurídica entre los profesionales del mar. También se comprometió a seguir ejerciendo de interlocutora activa entre el Minsiterio y a defender en todos los ámbitos una aplicación del reglamento compatible con la viabilidad económica del sector y con el amntenimiento del empleo y del relevo generacional.