Un rayo de madrugada deja sin luz Anguieiro y Magdalena
El apagón, producido al fundirse unos fusibles, afectó a 18 clientes durante cuatro horas y media
REDACCIÓN
Cangas
La caída de n rayo que generó un gran trueno en la madrugada de ayer hizo despertar sobresaltada a buena parte de la población de O Morrazo, en Cangas y Bueu, y provocó un apagón de cuatro horas y media en las zonas de Anguieiro y A Magdalena en el límite de ambos municipios.
Desde Naturgy confirman que tuvieron constancia de la incidencia a las 07:12 y que afectó a 18 clientes en estos lugares. La avería se produjo por fusibles fundidos, posiblemente por un rayo.
- Cancelado el transporte de ría de primera hora entre Vigo y Moaña
- Muere un ciclista cuando circulaba por la carretera A Madalena-Herbello, en Cangas
- Salva la vida tras quedar destrozado su coche en una salida de vía en la Autovía do Morrazo
- Toallitas y papel de cocina atascan hasta rebosar arquetas de la guardería de O Hío
- Un vecino de Darbo de 44 años muere mientras practicaba ciclismo en Aldán
- José Carlos Martínez es patrón de arrastre en Bueu y tiene que pesar capturas de hasta 29 especies
- «En Cangas ya somos unos ‘jodechinchos’ más»
- El TSXG fija 8 millones de indemnización para los dueños de Noria 4 y el Concello recurre