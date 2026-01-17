Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Subida cesta compraFer LópezProtestas flota bajuraInclusión y modaJulio IglesiasAccidente Policías Nacionales Vigo
instagramlinkedin

Un rayo de madrugada deja sin luz Anguieiro y Magdalena

El apagón, producido al fundirse unos fusibles, afectó a 18 clientes durante cuatro horas y media

Vecinos, ayer, con paraguas para protegerse de la lluvia. | G.N.

Vecinos, ayer, con paraguas para protegerse de la lluvia. | G.N.

REDACCIÓN

Cangas

La caída de n rayo que generó un gran trueno en la madrugada de ayer hizo despertar sobresaltada a buena parte de la población de O Morrazo, en Cangas y Bueu, y provocó un apagón de cuatro horas y media en las zonas de Anguieiro y A Magdalena en el límite de ambos municipios.

Desde Naturgy confirman que tuvieron constancia de la incidencia a las 07:12 y que afectó a 18 clientes en estos lugares. La avería se produjo por fusibles fundidos, posiblemente por un rayo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents