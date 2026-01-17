Un rayo de madrugada deja sin luz Anguieiro y Magdalena

La caída de n rayo que generó un gran trueno en la madrugada de ayer hizo despertar sobresaltada a buena parte de la población de O Morrazo, en Cangas y Bueu, y provocó un apagón de cuatro horas y media en las zonas de Anguieiro y A Magdalena en el límite de ambos municipios.

Desde Naturgy confirman que tuvieron constancia de la incidencia a las 07:12 y que afectó a 18 clientes en estos lugares. La avería se produjo por fusibles fundidos, posiblemente por un rayo.