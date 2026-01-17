El PP culpa a la izquierda de la mala gestión urbanística en Noria 4

El PP sostiene que es la izquierda de Cangas la culpable de que 69 familias que viven en el edificio Noria 3 vivan bajo la amenaza del derribo. Los populares están convencidos de que fue la Gestora , que presidía el que fue el edil con más tiempo en el cargo de Cangas, Mariano Abalo, la que permitió la construcción de edificio . Consideran los populares que se trata de una herencia envenenada que 35 años después «pode converterse na maior lousa económica da historia do Concello».

El partido conservador considera que lo que ocurre con el edificio Noria 4, con sentencia de derribo y con el castigo que supone para las arcas municipales indemnizar con 8 millones de euros a los compradores de buena fe, según la valoración del TSXG, que fue recurrida por el Concello, es fruto de la mala gestión urbanística de los gobiernos de izquierda. El inmueble Noria 4 carecía de licencia y el Noria 2 la tenía, pero fue anulada por los tribunales.

El PP traslada su honda preocupación a las familias que residen en el edificio, a las que considera víctimas directas de una mala gestión municipal que nunca provocaron. «Compraron as súas vivendas confiando na legalidade e hoxe viven na incerteza». El PP afirma, además, que lo más grave del caso es que en vez de buscar soluciones reales, durante años se optó por dejar pasar tiempo, agravando el problema hasta llegar la situación límite actual, en la que las consecuencias recaen tanto sobre las familias afectas como sobre el conjunto de la ciudadanía.

El PP denuncia la falta de un Plan Xeral, que bloquea cualquier posibilidad de dar una solución urbanística global y segura a este y a otros problemas del municipio. «Un bloqueo impulsado y mantenido dende a esquerda, que frenou sistemáticamente calquera intento serio de avanzar nun novo planeamento». Dice, además, que este inmovilismo contratas con la aprobación de modificaciones puntuales a la carta promovidas por empresas privadas «de dubidoso interés público, mentres se manten o PXOM gardado nun caixón». Esta irresponsabalidade política deixa hoxe Cangas en marxe de maniobra urbanística, impedindo dar resposta a conflictos herdados».

El PP reclama transparencia y asunción de responsabilidades, además de un cambio de rumbo para defender a las familias.