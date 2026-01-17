El nuevo proyecto de Amgecabe para A Rúa elimina el vial junto al colegio

El concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias (BNG), tenía la intención de cerrar ayer por la tarde-noche el proyecto, en cuanto a viales se refiere, que promueve la sociedad Amgecabe S.L en A Rúa, donde se pretende construir un centro comercial y de donde el Concello consigue terrenos gratuitos para la construcción del nuevo equipamiento sanitario (de ahí la importancia y las prisas). Estaban todos los portavoces convocados a la reunión con los técnicos de la mencionada sociedad mercantil, pero al final no asistió ni la de AV, Victoria Portas (mandó a un compañero de su formación a este encuentro) ni tampoco el del PP, Rafa Soliño. Portas ya había anunciado que no podía acudir, pero Soliño sí que había confirmado su presencia. Sin embargo, al tener que retrasar la media hora la reunión para que pudiesen llegar los técnicos (estaba prevista para las 19.30 horas ) el concejal del PP manifestó que el cambio de horario hacía imposible su presencia y solicitó que lo acordado en la reunión se le trasladara lo más pronto posible.

Y, al final, fue un encuentro enriquecedor. Los técnicos trajeron los cambios del proyecto, ateniéndose a lo que la Axencia Galega de Infraestructuras ponía más pegas que era los viales. BNG, PSOE, EU y AV dieron el visto bueno a lo que parece que va a ser el proyecto de viales definitivo. Se mantiene el vial paralelo al actual de acceso a la autovía, pero pasa a ser de doble circulación. Este vial se dibuja dentro del ámbito de actuación. Después se atiende, también, a las peticiones para que se redujera el tráfico en la zona próxima al CEIP de A Rúa. En este sentido, desaparece el vial que estaba dibujado por ahí y se crea una zona libre de tránsito, en la que solo podrían entrar vehículos municipales para atender cuestiones relacionadas con el citado colegio y con el centro que es sede de Emergencias y Granja Escuela A Rúa. Se crea un espacio abierto y casi peatonal.

Antón Iglesias hubiese preferido que el PP estuviera ayer representado para finiquitar de una vez este proceso, que es consecuencia de los reparos puestos por la Consellería de Medio ambiente a la primera propuesta presentada por la sociedad mercantil. Hay que recordar que el proyecto se realiza dentro de una modificación puntual de las Normas Subsidiarias con el fin de obtener suelo de uso terciario y también de equipamiento para que el Concello pueda construir el CIS que quiere el Sergas o el CAR que quiere en gobierno de Cangas.