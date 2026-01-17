Una mujer en el agua en la playa de Tuia moviliza a Salvamento y Guardacostas

La presencia de una mujer en el agua en la playa de Tuia provocó ayer la movilización de un amplio despliegue de medios tanto acuáticos como aéreos y terrestres para su rescate en una operación que se abortó pocos minutos después de la alerta, y que se quedó en un susto y en una hipotermia.

El suceso se produjo alrededor de las seis de la tarde de ayer cuando esta mujer, de 48 años de edad y vecina de Marín, paseaba con su perro por el arenal de la parroquia de Beluso. Fue entonces cuando su mascota fue atacada por otro can que estaba suelto en la playa. Como consecuencia de ello, su perro se asustó y se dirigió hacia el agua, arrastrándola con ella.

Fue en ese momento cuando el 112 recibió el aviso de una mujer al agua que se estaba ahogando, por lo que desde el Centro Coordinador de Salvamento Marítimo de Vigo se movilizó a Gardacostas de Galicia con el helicóptero Pesca I y a la embarcación auxiliar de rescate del buque Ría de Vigo, además de a Policía Local y Guardia Civil.

La mujer salió del agua por sus propios medios, aunque con síntomas de hipotermia, y fue trasladada al centro de salud de Bueu mientras el operativo se suspendía.